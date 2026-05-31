به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شماره ۲۵۷ مجله «الطاهرة» به بررسی جایگاه خانواده و چالش‌های معاصر آن در جهان امروز پرداخته و مجموعه‌ای از مقالات فکری، اجتماعی، دینی و فرهنگی را گردآوری کرده است که همگی بر ضرورت حفظ نهاد خانواده و مقابله با جریان‌هایی که به تضعیف آن منجر می‌شوند تأکید دارند.

در سرمقاله مجله، خانواده به عنوان مهم‌ترین پناهگاه روانی و عاطفی انسان معرفی شده و توضیح داده می‌شود که در دنیای مدرن، با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیک، انسان بیش از هر زمان دیگری دچار تنهایی، اضطراب و فروپاشی روابط انسانی شده است؛ در حالی که خانواده تنها فضایی است که می‌تواند آرامش، امنیت روانی و هویت عاطفی را برای افراد فراهم کند. همچنین، اشاره می‌شود که تضعیف خانواده به طور مستقیم موجب بحران‌های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی می‌شود و جوامعی که خانواده‌های مستحکم دارند از ثبات و سلامت اجتماعی بیشتری برخوردارند.

یکی از مهم‌ترین مقالات مجله با عنوان «تحصین مؤسسة الأسرة فی العالم ضرورة قصوى» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور است. در این مقاله، خانواده بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی معرفی می‌شود که هویت انسانی، تربیت نسل‌ها و انتقال ارزش‌های اخلاقی در آن شکل می‌گیرد. همچنین بیان می‌شود که نظام‌های لیبرال غربی و جریان‌های فرهنگی جدید تلاش دارند مفهوم خانواده طبیعی را تغییر داده و الگو‌های جدیدی را جایگزین آن کنند.

این مقاله تأکید دارد که هویت زن و مرد و پیوند طبیعی میان آنها بخشی از قانون فطرت و استمرار حیات بشری است و حذف یا تضعیف این ساختار به بحران‌های اخلاقی و اجتماعی گسترده منجر می‌شود. همچنین به نقش رسانه‌ها، فیلم‌ها، سازمان‌های فرهنگی و برخی جریان‌های سیاسی در ترویج سبک‌های زندگی فردگرایانه و تضعیف بنیان خانواده اشاره شده است.

مقاله دیگری به بررسی رابطه استعمار فرهنگی و فروپاشی خانواده می‌پردازد و توضیح می‌دهد که امپریالیسم از طریق فرهنگ، رسانه، آموزش و اقتصاد، ساختار‌های اجتماعی و به ویژه خانواده را هدف قرار داده است. تغییرات اقتصادی ناشی از استعمار، مهاجرت به شهرها، گسترش مصرف‌گرایی و فردگرایی باعث تضعیف پیوند‌های سنتی خانواده شده است.

همچنین، رسانه‌های مدرن و فرهنگ غربی با ترویج سبک زندگی مصرف‌گرا، آزادی جنسی، تغییر نقش‌های جنسیتی و عادی‌سازی الگو‌های جدید خانواده، موجب سردرگمی هویتی نسل جدید شده‌اند. در این نگاه، خانواده مهم‌ترین مرکز انتقال ارزش‌های اخلاقی، دینی و انسانی است و تخریب آن به معنای تخریب جامعه خواهد بود.

بخش مهم دیگری از مجله به معرفی «معهد المرأة والأسرة للأبحاث» اختصاص دارد. این مؤسسه پژوهشی وابسته به حوزه‌های علمیه با هدف تبیین معارف اسلامی درباره زن و خانواده و دفاع از نظام حقوقی و اخلاقی اسلام در این حوزه تأسیس شده است.

همچنین، توضیح داده شده که این مرکز تاکنون ده‌ها کتاب، مقاله و نشریه تخصصی درباره موضوعاتی، چون حقوق زن، خانواده، حجاب، نقد فمینیسم، عدالت جنسیتی، تربیت خانوادگی و اخلاق منتشر کرده و در برگزاری همایش‌های علمی، نشست‌های بین‌المللی و گفت‌و‌گو‌های دینی فعال بوده است. این مرکز تلاش دارد از طریق پژوهش و آموزش، نگاه اسلامی به زن و خانواده را در سطح جهانی ترویج کند.

در این مجله، مقالات متعددی درباره «نظام دینی خانواده»، «حق جنین در خانواده سالم»، «سلامت روان کودکان در خانواده»، «بحران خانواده در غرب»، «مظاهر فرهنگی خانواده‌های سالم» و «راه‌های خروج از بحران خانواده» منتشر شده است.

محور مشترک این مقالات آن است که خانواده سالم مبتنی بر پیوند زن و مرد، همچنان مهم‌ترین ضامن سلامت روانی کودکان، ثبات اجتماعی و استمرار فرهنگ‌ها و تمدن‌ها است. نویسندگان این شماره بر این باورند که بسیاری از مشکلات روانی و اجتماعی امروز نتیجه فاصله گرفتن انسان معاصر از ساختار طبیعی خانواده و غلبه فردگرایی و مصرف‌گرایی است.

مجله همچنین بر ضرورت ایجاد «ائتلاف جهانی برای حمایت از خانواده اصیل» تأکید کرده و از اندیشمندان، نهاد‌های دینی، مراکز علمی و فعالان فرهنگی می‌خواهد برای حفاظت از نهاد خانواده و مقابله با بحران‌های اخلاقی و فرهنگی جهان معاصر همکاری کنند.

شماره ۳۴۸ مجله «محجوبه» با محوریت «ائتلاف جهانی حمایت از خانواده سالم» به بررسی جایگاه خانواده در جهان معاصر و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی پیش روی آن پرداخته و تلاش دارد خانواده را به عنوان بنیادی‌ترین نهاد انسانی و تمدنی معرفی کند.

این مجله نشان می‌دهد که چگونه جریان‌های فکری و فرهنگی جدید، به ویژه فردگرایی افراطی، لیبرالیسم فرهنگی و نظریه‌های جنسیتی، بنیان خانواده را هدف قرار داده‌اند. در مقابل، خانواده مهم‌ترین عامل حفظ هویت، اخلاق، معنویت و ثبات اجتماعی در جوامع به شمار می‌رود.

در سرمقاله مجله، موضوع تشکیل «ائتلاف جهانی حمایت از خانواده» مطرح شده و بیان می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با الهام از سخنان شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در سازمان ملل، درصدد ایجاد یک حرکت جهانی برای دفاع از خانواده سالم است.

همچنین اشاره می‌شود که حمله به خانواده و ترویج الگو‌های غیرسنتی زندگی نوعی «جنگ نرم جهانی» علیه بشریت است و باید در برابر آن یک جبهه فرهنگی و بین‌المللی شکل گیرد. در این چارچوب، سال ۲۰۲۶ به عنوان سال مهار جنگ جهانی علیه خانواده و سال ۲۰۲۷ به عنوان زمان برگزاری اجلاس جهانی این ائتلاف در تهران معرفی شده است.

یکی از بخش‌های مهم مجله، متن سخنرانی شهید رئیسی در هفتادوهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل است. در این سخنرانی ضمن دفاع از ادیان الهی، اسلام‌هراسی و توهین به مقدسات محکوم شده و تأکید می‌شود که حمله به خانواده نیز در کنار جنگ‌ها و اشغالگری‌ها «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شود.

در این سخنرانی، خانواده، طبیعی‌ترین پناهگاه انسان معرفی شده و بر شکل‌گیری یک حرکت جهانی برای حفظ حرمت خانواده، ازدواج و تربیت صحیح نسل آینده تأکید شده است.