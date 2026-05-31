به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حشمت اله بستامی گفت: در رصد اطلاعاتی قاچاق سوخت با مخازن تعبیه شده از مسیر جاده ایذه به استان چهارمحال و بختیاری، ماموران پلیس موفق به شناسایی تعدادی از رانندگان شده که در امور قاچاق سوخت با وسیله نقلیه خود با استفاده از مخزن تعبیه شده هستند.

وی اظهار داشت: پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه، تعداد یک دستگاه وانت بار و یکدستگاه اتوبوس مسافربری با ۱ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق توقیف شدند و۳ نفر در این خصوص دستگیر شد. متهمان جهت طی مراحل قانونی، به مرجع قضائی معرفی شدند.