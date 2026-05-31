به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ رحیم رضایی‌زاده گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با پدیده شوم قاچاق، مأموران پلیس آگاهی شهرستان خفر هنگام گشت زنی در جاده‌های اصلی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به توقیف کامیون حامل ۲۲۶ راس گوسفند قاچاق شدند.

او بیان کرد: ارزش این محموله بنا بر اعلام کارشناسان ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی خفر در پایان گفت: راننده این کامیون دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.