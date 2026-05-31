مرکز مدیریت راه‌های کشور از سنگین بودن ترافیک در برخی محورهای مواصلاتی از جمله محور چالوس، هراز و آزادراه پردیس خبر داد. این در حالی است که تردد در محورهای شمالی و برخی آزادراه‌ها روان گزارش شده است.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما مرکز مدیریت راه‌های کشور با صدور اطلاعیه‌ای، آخرین وضع ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد. بر این اساس، ترافیک وسایل نقلیه در چندین محور اصلی کشور سنگین گزارش شده است.

محورهای با ترافیک سنگین:

محور چالوس: محدوده سیاه‌بیشه در مسیر جنوب به شمال.

محور هراز: محدوده سه‌راهی چلاو در هر دو مسیر رفت و برگشت.

آزادراه پردیس - تهران: حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره یک.

محور قدیم بومهن - تهران: محدوده جاجرود.

آزادراه قزوین – کرج - تهران: حدفاصل بهشت سکینه تا پل حصارک و پل فردیس تا پل کلاک.

آزادراه ساوه - تهران: حدفاصل رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی.

آزادراه قم - تهران: محدوده عوارضی تهران.

محورهای با تردد روان:

محور فیروزکوه (رفت و برگشت)

آزادراه‌های تهران - شمال و قزوین - رشت

محور چالوس (مسیر شمال به جنوب)

محور قدیم تهران - بومهن

آزادراه تهران - پردیس

همچنین، گزارش‌ها حاکی از آن است که محورهای شمالی کشور فاقد مداخلات جوی هستند و تردد در آن‌ها برقرار است.