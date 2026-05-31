۲ سارق باغات و مزارع کشاورزی فریدن با ۸ فقره سرقت دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فریدن گفت: در پی وقوع چندین مورد سرقت از باغات و مزارع این شهرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ جواد افشاری ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی سرنخهای موجود در صحنههای سرقت، موفق شدند دو سارق را در این ارتباط شناسایی و در یک عملیات ضربتی آنها را دستگیر کنند.
وی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری اموال مسروقه کشف شد گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به ۸ فقره سرقت از باغات و مزارع اعتراف که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.