جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی، دستاورد مشاور وزیر و مدیر ساتبای کشور در نهاوند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرماندار نهاوند گفت: با هدف کمک به رفع مشکل ناترازی انرژی برق، تلاش شده تا سرمایه‌گذاری در این بخش تسهیل و بزودی نیروگاه خورشیدی در این شهرستان راه اندازی شود.

مجتبی بیرانوند افزود: بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی ملی دولتی در نهاوند که مستعد ایجاد نیروگاه خورشیدی هستند، شناسایی شده و بزودی سرمایه گذاری از بخش خصوصی با انعقاد قرارداد، نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی احداث می‌کند.

او تاکید کرد: این سرمایه گذاری با حمایت سازمان ساتبا، صفر تا صد مورد حمایت قرار می‌گیرد.