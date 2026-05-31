مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آغاز برداشت انگور یاقوتی از تاکستانهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رحمان فیضقربانی سطح باغات انگور یاقوتی استان را ۳۲۴۷ هکتار اعلام کرد و افزود: پیشبینی میشود امسال ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن انگور یاقوتی در استان تولید شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه بیشترین سطح و تولید انگور یاقوتی استان مربوط به شهرستان قصرشیرین است گفت: ۱۸۹۵ هکتار از تاکستانهای انگور یاقوتی استان در این شهرستان قرار دارد و پیشبینی میشود حدود ۲۰ هزار تن محصول از باغات این شهرستان برداشت شود.
فیضقربانی گفت: در شهرستانهای سرپلذهاب و گیلانغرب نیز بهترتیب ۱۰۵۰ و ۴۰۲ هکتار باغ انگور یاقوتی وجود دارد.
وی با اشاره به آغاز برداشت انگور یاغوتی از باغات استان، گفت: برداشت انگور یاقوتی تا حدود یک ماه آینده ادامه خواهد داشت.