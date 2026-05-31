مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: اقدام خداپسندانه کارکنان آبفابرای آزادی ۲ زندانی جرائم غیرعمد در اردیبهشت‌ماه امسال، تعداد زندانیان آزادشده با مشارکت کارکنان این شرکت به ۱۳ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «محمد محمدی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از آزادی ۲ زندانی جرائم غیرعمد در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

طبق اعلام این مسئول، با آزادی این ۲ زندانی، شمار زندانیانی که با مشارکت کارکنان شرکت آبفای استان آزاد شده‌اند به ۱۳ نفر افزایش یافت.

محمدی عنوان کرد: این اقدام خیرخواهانه با مشارکت داوطلبانه کارکنان شرکت آبفا انجام شده است؛ آنان بخشی از حقوق ماهیانه خود را برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص داده‌اند.

این حرکت خداپسندانه از سال گذشته آغاز شده و با استقبال کارکنان همچنان تداوم دارد. تاکنون این طرح توانسته زمینه بازگشت تعدادی از زندانیان نیازمند را به کانون خانواده فراهم کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام مشارکت در امور خیر و کمک به رفع مشکلات اقشار آسیب‌پذیر را از مهم‌ترین جلوه‌های مسئولیت اجتماعی دانست و تأکید کرد که کارکنان آبفا در این مسیر نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

به گفته محمدی، امید است با استمرار این اقدام ارزشمند و گسترش فرهنگ نیکوکاری، زمینه آزادی شمار بیشتری از زندانیان جرائم غیرعمد فراهم شده و بخشی از مشکلات خانواده‌های آنان کاهش یابد.