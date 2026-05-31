پخش زنده
امروز: -
یک قطعه پرنده کشیم بزرگ که در پی ضعف جسمانی توان پرواز خود را از دست داده بود، پس از تیمار و بازیابی کامل سلامت، به زیستگاه طبیعی خود در پارک ملی بوجاق بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،این پرنده پس از آنکه شهروندان و دوستداران محیط زیست به اداره پارک ملی بوجاق تحویل داده بودند، تحت مراقبت و معاینات تخصصی قرار گرفت.
سرپرست پارک ملی بوجاق با اشاره به وضعیت این پرنده گفت: بررسیهای اولیه نشان داد کشیم بزرگ به دلیل ضعف جسمانی توان پرواز خود را از دست داده است. به همین دلیل روند درمان و مراقبت از آن با نظارت دامپزشک آغاز شد.
یعقوب رخشبهار افزود: پس از اطمینان از بهبود کامل شرایط جسمی و بازیابی توان پرواز، این پرنده با رعایت ضوابط حفاظتی در پهنه آبی تالاب بوجاق رهاسازی شد.
وی با قدردانی از شهروندانی که این پرنده را برای مداوا به محیطبانان تحویل دادند، اظهار کرد: مشارکت مردم در حفاظت از حیاتوحش نقش تعیینکنندهای در حفظ گونههای جانوری و تنوع زیستی دارد و این همراهی ارزشمند، موفقیت برنامههای حفاظتی را افزایش میدهد.
سرپرست پارک ملی بوجاق با اشاره به اهمیت این منطقه افزود: پارک ملی بوجاق یکی از زیستگاههای مهم حیاتوحش در گیلان است و گونههای متنوعی از پرندگان آبزی و کنارآبزی در آن زیست میکنند.