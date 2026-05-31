سخنگوی سازمان بازرسی با بیان اینکه یکی از شرکتهای بزرگ فولادی کشور بیش از ۲۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشت، گفت: با پیگیری سازمان بازرسی، این شرکت برای ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی در تشریح اقدامات سازمان بازرسی درجهت رفع تعهدات ارزی، با اشاره به تشکیل هیئت ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حوزه ارز بر اساس دستور ریاست قوه قضائيه، افزود: ریاست این هیئت به رئیس سازمان بازرسی کل کشور واگذار و در همین زمینه دبیرخانهای تخصصی در سازمان بازرسی تشکیل شد.
وی با بیان اینکه کمیتهای متشکل از نمایندگان دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قضات عالیرتبه و بازرسان قضایی مامور بررسی موضوع ایفا نشدن تعهدات ارزی صادرکنندگان شد، تاکید کرد: این موضوع در سه سطح مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفت.
سخنگوی سازمان بازرسی در تشریح سطح نخست رسیدگیها خاطرنشان کرد: ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی شدند.
میرمحمدی با اشاره به اینکه یکی از شرکتهای دولتی نزدیک به نیمی از تعهدات ارزی ایفا نشده این بخش را به خود اختصاص داده بود، تصریح کرد: حسب بررسیها بخشی از این موضوع مربوط به حسابهای فیمابین با بانک مرکزی بخشی قابل رفع و بخش دیگر تا تعیین تکلیف نهایی در دست بررسی قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه ۱۵۰ شخص حقیقی و حقوقی از میان این اشخاص علیرغم پیگیریها در سازمان بازرسی حاضر نشدند، اعلام کرد: علیه این اشخاص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام جرم صورت گرفت.
میرمحمدی همچنین با اشاره به بررسی وضعیت ۷۴ شخص دیگر که بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده بودند، افزود: این اشخاص به سازمان بازرسی احضار و موضوع به آنها تفهیم شد؛ اما به دلیل استمرار تخلفات، تاکنون علیه ۶۷ شخص حقیقی و حقوقی دیگر از این اشخاص نیز اعلام جرم شده است.
وی در ادامه با اشاره به سطح دوم رسیدگیها گفت: در بخش مربوط به تعهدات ارزی بین سه تا ۵۰ میلیون یورو، ۲۸۳۱ شخص حقیقی و حقوقی شناسایی شدند.
میرمحمدی با تاکید بر اینکه اطلاعات بانک مرکزی در این حوزه کامل و دقیق نبود، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی برای شناسایی این اشخاص ناچار شد از ظرفیت بانکهای اطلاعاتی مختلف از جمله ثبت اسناد، ثبت احوال و اپراتورهای تلفن همراه با روش تقاطع گیری استفاده کند.
سخنگوی سازمان بازرسی با اشاره به فقدان همکاری مناسب بانک مرکزی در ارائه اطلاعات، تصریح کرد: همین مسئله موجب شد زمان قابل توجهی صرف بررسی، تطبیق و شناسایی اطلاعات شود.
وی با بیان اینکه در مجموع دو سطح نخست رسیدگیها، تاکنون برای ۵۱۶ شخص حقیقی و حقوقی پرونده تشکیل شده است، افزود: این پروندهها به مراجع قضایی ارسال و علیه متخلفان اعلام جرم شده است. میرمحمدی درباره سطح سوم رسیدگیها نیز اظهار کرد: ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی زیر سه میلیون یورو شناسایی شدند که رسیدگی به پرونده آنها به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی با اشاره به حساسیت ویژه ریاست قوه قضائيه راجع به عملکرد این هیئت، تاکید کرد: مصوبات و گزارشهای این کمیته بهصورت مستمر به اطلاع رئیس قوه قضائيه میرسد و وی شخصاً روند اقدامات را رصد میکنند.
وی با بیان اینکه معاون اول رئیس قوه قضاییه در یکی از جلسات هیئت ویژه نیز حضور پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: نکات و دستورهای لازم در این جلسات ارائه شده و روند پیگیریها مورد بررسی قرار گرفته است.
میرمحمدی در تشریح دستاوردهای این هیئت اظهار کرد: در بخش تعهدات بیشتر از ۵۰ میلیون یورو، تاکنون ۲.۲ میلیارد یورو ارز در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی همچنین با اشاره به عملکرد بخش تعهدات بین سه تا ۵۰ میلیون یورو، افزود: حدود ۲.۸ میلیارد یورو ارز نیز در این بخش وارد چرخه رسمی شده که در مجموع حدود پنج میلیارد یورو ارز به بازار رسمی بازگشته است.
وی با تاکید بر اینکه پیش از تشکیل این هیئت، میزان تقاضا در مرکز مبادله ارز و طلا در برخی مقاطع تا چهار برابر عرضه بود، تصریح کرد: با اقدامات و دستورهای قضایی، تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شد.
میرمحمدی ادامه داد: در برخی بازههای زمانی، حتی بانک مرکزی به دلیل مازاد عرضه اقدام به خرید ارز برای تقویت ذخایر ارزی کشور کرد.
سخنگوی سازمان بازرسی همچنین با اشاره به بهبود عملکرد بانکها در ایفای تعهدات ارزی، خاطرنشان کرد: میزان تعهدات ایفا نشده بانکها در مرکز مبادله ارز و طلا از ۱.۷ میلیارد دلار به یک میلیارد دلار کاهش یافته که بیانگر رشد مثبت ۴۲ درصدی است.
وی با بیان اینکه میزان ایفای تعهدات به وسیله بانکها با تاخیر بیش از ۳۰ روز نیز از ۸۰۴ میلیون یورو به ۴۳۷ میلیون یورو رسیده است، تاکید کرد: این موضوع نشاندهنده بهبود بیش از ۵۰ درصدی عملکرد در این حوزه است.