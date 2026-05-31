به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با توزیع و فروش غیر قانونی دام و برخورد قاطع با اخلالگران حوزه امنیت اقتصادی، مأموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی، کلانتری ۱۳ و پاسگاه کهرویه با اشراف اطلاعاتی و کنترل محور‌های مواصلاتی ۴ دستگاه کامیون حامل احشام را شناسایی و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضائی موفق شدند در بازرسی از این خودرو‌ها ۳۳۲ رأس گوسفند که بدون مجوز‌های قانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد را کشف کنند.

وی با اشاره به این که ۴ متهم شناسایی و به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق، توزیع و نگهداری غیرمجاز دام و سایر کالا‌ها و مایحتاج ضروری تأکید و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.