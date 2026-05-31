سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی افزود: پس از اعزام تیم‌های امدادی به محل، مشخص شد که در نتیجه واژگونی خودروی رانا، دو خانم در رده سنی ۵۰ تا ۵۵ سال و یک آقای ۶۰ ساله، همگی در دم جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: تنها مصدوم این حادثه یک آقای ۴۵ ساله بوده جهت دریافت مراقبت‌های پزشکی تخصصی به بیمارستان باقرالعلوم اهر منتقل شد.



گفتنی است جهت رسیدگی سریع به مصدوم و مدیریت صحنه ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام گردید.