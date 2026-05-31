واژگونی مرگبار خودرو در جاده اهر تبریز
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از جان باختن سه نفر در اثر واژگونی خودروری سواری در جاده اهر تبریز خبر داد.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی افزود: پس از اعزام تیمهای امدادی به محل، مشخص شد که در نتیجه واژگونی خودروی رانا، دو خانم در رده سنی ۵۰ تا ۵۵ سال و یک آقای ۶۰ ساله، همگی در دم جان خود را از دست دادهاند.
وی افزود: تنها مصدوم این حادثه یک آقای ۴۵ ساله بوده جهت دریافت مراقبتهای پزشکی تخصصی به بیمارستان باقرالعلوم اهر منتقل شد.
گفتنی است جهت رسیدگی سریع به مصدوم و مدیریت صحنه ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام گردید.