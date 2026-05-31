به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا امیدی مدیر عامل انجمن متخصصان و طراحان حوزه عفاف و حجاب اعلام کرد: در نهمین نمایشگاه ملی هدی تلاش کردیم علاوه بر حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده از جنگ رمضان از اقتصاد خانواده‌ها هم حمایت کنیم.

رئیس نمایشگاه نهم هدی گفت: در این رویداد بیش از یکصد تولید کننده و فعال پوشاک ایرانی اسلامی حضور داشته و محصولات خود را حداقل با ۲۰ درصد تخفیف به بازدیدکنندگان عرضه می‌نمایند

وی افزود: در این نمایشگاه بخش‌های پوشاک خانواده شامل بانوان و آقایان و کودکان عرضه میگردد ضمن آنکه سعی کردیم محیط نمایشگاه برای خانواده‌ها محیطی شاداب بوده و کودکان نیز درحاشیه نمایشگاه از امکانات تفریحی بهره‌مندشوند.

امیدی گفت: بخش دوخت رایگان و خودت را با حجاب ببین و هدیه به دختران حجاب اولی از دیگر بخش‌های جنبی نمایشگاه میباشد

نهمین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدی با عنوان پیشواز از ماه محرم از تاریخ ۱۵ تا ۲۲ خرداد از ساعت ۱۵ الی ۲۲ در محل مصلای امام خمینی تهران برگزار می شود.