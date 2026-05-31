فرمانده انتظامی آباده از کشف ۷۱ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ علی زنگنه نیا گفت: در راستاى اجراى طرح برخورد و مقابله با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی آباده هنگام گشت زنى در جاده شیراز_اصفهان، موفق به توقیف دو دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت شدند.
او ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این کامیونها در مجموع موفق به کشف ۷۱ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز شدند.
فرمانده انتظامی آباده در پایان گفت: کارشناسان ارزش سوختهای کشف شده را ۵۲ میلیارد ریال برآورد کردند و در این راستا رانندههای هر دو کامیون پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.