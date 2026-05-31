با حضور چندین تیم از استان های مختلف کشور، رقابت های جوجیتسو، جام غدیر، در اردبیل برگزار و تیم میزبان قهرمان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جام غدیر جوجیتسو درحالی برگزار شدکه با پیروزی پررنگ اردبیل بر رقبا جوجیتسو‌کاران میدان را با افتخار ترک کردند.

حسن فلاحی، رئیس انجمن جوجیتسو استان اردبیل با اشاره به برگزاری موفق رقابت های جوجیتسو، جام غدیر در سالن شهید آسمانی اردبیل، گفت: این مسابقات میزبان ۱۵۰ ورزشکار مستعد از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، سمنان و اردبیل بود. سطح فنی مطلوب رقابت‌ها و حضور ورزشکاران پرظرفیت، نشان‌دهنده رشد چشمگیر و توسعه رشته جوجیتسو در سطح کشور است.

فلاحی هدف اصلی از برگزاری این مسابقات را «شناسایی استعداد‌های برتر»، «افزایش تجربه رقابتی» و «آماده‌سازی نفرات برای میادین کشوری» عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با برگزاری مستمر چنین رویداد‌های سطحی، زمینه رشد ورزشکاران جوان و توسعه هرچه بیشتر این رشته ورزشی مدرن در استان و کشور فراهم شود.

رئیس انجمن جوجیتسو استان از همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان، هیئت‌های ورزشی و عوامل اجرایی قدردانی کرد و بیانیه: خروجی این مسابقات، معرفی نفرات و تیم‌های برتر به رقابت‌های کشوری خواهد بود تا ورزشکاران مستعد بتوانند در سطوح بالاتر توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند.

جدول رتبه‌بندی تیم‌ها:

- قهرمان: تیم استان اردبیل

- نایب قهرمان: تیم استان آذربایجان شرقی

- سوم: تیم استان سمنان