معاون دادستان شهرستان شهریار از تشدید نظارت میدانی بر بازار و کالا‌های اساسی در صباشهر شهریار خبر داد و گفت: با متخلفان نانوایی‌ها، گران‌فروشی و کم‌فروشی برخورد شده و واحد‌های متخلف پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد دیده‌دار معاون دادستان شهرستان شهریار با تشریح اقدامات نظارتی میدانی دادستانی در صباشهر شهریار اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی، کنترل بازار و نظارت بر کالا‌های اساسی به‌ویژه نانوایی‌ها در دستور کار قرار دارد و این موضوع به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

وی افزود: در جریان این نظارت‌ها، با حضور مستقیم در سطح بازار، با تخلفات صنفی برخورد و برخی نانوایی‌های متخلف و همچنین فروشگاه‌هایی که گران‌فروشی یا کم‌فروشی داشته‌اند با دستور قضایی پلمب شدند.

معاون دادستان شهریار با اشاره به برخورد با عوامل ناامن‌کننده و مخرب در سطح شهر تصریح کرد: در کنار نظارت بر بازار، برخورد با موادفروشان نیز انجام شده و محل فروش مواد و نیز برخی واحد‌های ضایعاتی که زمینه‌ساز بروز تخلف و آسیب‌های اجتماعی بودند، با هماهنگی‌های لازم پلمب شده‌اند.

دیده‌دار در بخش دیگری از سخنان خود از تقویت نظارت بر عملکرد ضابطین خبر داد و گفت: بازرسی‌های مرتب از کلانتری‌ها در حال انجام است و با هدف ارتقای کیفیت اقدامات انتظامی و قضایی، آموزش ضابطین و تأکید بر اجرای به‌موقع دستورات قضایی در مهلت قانونی دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به رویکرد کاهش اختلافات و مدیریت پرونده‌ها بیان کرد: بخشی از پرونده‌ها به‌منظور صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود تا ضمن تسریع در تعیین‌تکلیف اختلافات، از افزایش ورودی پرونده‌ها جلوگیری شود.