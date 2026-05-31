مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به افزایش محسوس دمای هوا در بسیاری از مناطق کشور، از عبور نیاز مصرف برق کشور از مرز ۶۰ هزار مگاوات در هفته جاری خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف برق از سوی مشترکان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بیان اینکه موج گرمای اخیر، بهویژه در نیمه جنوبی کشور، موجب افزایش استفاده از وسایل سرمایشی و رشد قابل توجه مصرف برق شده است، اظهار داشت: پیشبینیها نشان میدهد نیاز مصرف برق کشور در روزهای پیش رو از مرز ۶۰ هزار مگاوات فراتر رفته و در صورت ادامه روند مصرف فعلی، تا ۶۴ هزار مگاوات افزایش پیدا میکند که این موضوع ضرورت توجه جدی به مدیریت مصرف برق را دوچندان میکند.
اردشیر مذکوری افزود: بخش قابل توجهی از کشور عملاً وارد شرایط تابستانی شده است و افزایش بار شبکه در این مناطق، نقش مهمی در رشد تقاضای برق دارد. از این رو، همراهی مشترکان خانگی، تجاری، اداری و صنعتی در اجرای راهکارهای ساده مدیریت مصرف، نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق کشور خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با قدردانی از همکاری مشترکان در اجرای برنامههای مدیریت مصرف، تصریح کرد: وزارت نیرو و صنعت برق کشور با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای فنی، عملیاتی و مدیریتی، حداکثر تلاش خود را برای تأمین برق پایدار و مدیریت شرایط اوج مصرف به کار گرفتهاند. با این حال، موفقیت در عبور از روزهای گرم پیشرو نیازمند همراهی و مشارکت همه مشترکان است. تنظیم دمای دستگاههای سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و پرهیز از استفاده همزمان از تجهیزات پرمصرف در ساعات اوج بار، از مهمترین اقداماتی است که میتواند به کاهش فشار بر شبکه برق کشور و حفظ پایداری تأمین برق مشترکان کمک کند.
مذکوری خاطرنشان کرد: تأمین برق پایدار برای همه مشترکان نیازمند مشارکت و مسئولیتپذیری همگانی است و امیدواریم با همکاری مردم و رعایت الگوی مصرف، بتوانیم از روزهای گرم پیش رو با کمترین محدودیت و با حفظ پایداری شبکه برق عبور کنیم.