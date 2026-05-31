اسناد مالکیتهای صنعتی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مدیران این واحدها اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ،️ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور در این مراسم با بیان اینکه ۸۰ درصد اسناد مالکیت واحدهای صنعتی در شهرکها و ناحیههای صنعتی کشور صادر شده است گفت : از مزایای این اسناد مالکیتی و صنعتی موضوع اتکای این اسناد در قالب وثیقه و تضامین بانکی برای واحدهای صنعتی است و این اسناد قابل اعتماد برای سیستم بانکی است.
میرداود اجاقی معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با اشاره به صدور سند مالکیت برای ۶ واحد صنعتی فعال و دارای پروانه بهره بردرای در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار گفت : در این منطقه اقتصادی ۲۴ واحد صنعتی حائز دریافت این سند هستند که در مرحله نخست برای شش واحد سند صادر شد .