به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد فلاورجان با اشاره به اینکه همزمان با دهه ولایت با همکاری گروه جهادی امام علی (ع) و شبکه بهداشت، هلال احمر طرح خدمات رایگان دندانپزشکی مددجویان برگزار شد گفت: این اردوی یک روزه با ۴۰ متخصص بهداشتی انواع خدمات دندانپزشکی را رایگان به مردم ارائه کردند.

اکبر میر محمد صادقی افزود: این طرح با هدف آموزش پیشگیری، درمان و کاهش هزینه‌های دندانپزشکی خدمات عصب کشی، ترمیم، جراحی وکشیدن دندان وجرم گیری به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با حضور تیم جهادی انجام شد.