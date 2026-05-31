جهادگران عرصه سلامت ودرمان در اردوی یک روزه به بیش از ۲۵۰ نفر از اهالی فلاورجان خدمات رایگان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد فلاورجان با اشاره به اینکه همزمان با دهه ولایت با همکاری گروه جهادی امام علی (ع) و شبکه بهداشت، هلال احمر طرح خدمات رایگان دندانپزشکی مددجویان برگزار شد گفت: این اردوی یک روزه با ۴۰ متخصص بهداشتی انواع خدمات دندانپزشکی را رایگان به مردم ارائه کردند.
اکبر میر محمد صادقی افزود: این طرح با هدف آموزش پیشگیری، درمان و کاهش هزینههای دندانپزشکی خدمات عصب کشی، ترمیم، جراحی وکشیدن دندان وجرم گیری به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با حضور تیم جهادی انجام شد.