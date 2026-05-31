سرپرست جهاد کشاورزی رامهرمز از آغاز عملیات بهسازی و کانالسازی انهار سنتی در مناطق قلعهسید، خورشیدی و سرطا این شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی شیرالی گفت: این عملیات شامل بهسازی انهار عمومی با بلوک و سیمان برای روستاهای قلعهسید و خورشیدی به طول ۱ هزار و ۵۰۰ متر و همچنین منطقه سرطا به طول ۱هزار و ۴۸۰متر است که در مجموع نزدیک به ۳ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال انجام میشود.
وی ادامه داد: نگاه ویژه و حمایتی ریاست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به حل مشکلات دیرینه کشاورزان رامهرمز در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، منجر به تخصیص این اعتبارات ویژه شده است. این رویکرد تحولی در بخش زیرساخت، نهتنها باعث توسعه پایدار کشاورزی در رامهرمز میشود، بلکه نویدبخش جهش تولید و ارتقای امنیت غذایی در سطح منطقه خواهد بود.
سرپرست جهاد کشاورزی رامهرمز با اشاره به اینکه در بخش فنی، این طرح با هدف جلوگیری از نفوذ آب به اراضی مجاور و تخریب زمینهای همسایه طراحی شده است، بیان کرد: عملیات اجرایی که از اوایل خرداد آغاز شده و تا پایان شهریورماه ادامه دارد، عملکرد آبیاری را تا ۶۰ درصد بهبود و از اتلاف آب جلوگیری میکند.
شیرالی گفت: پیش بینی میشود با پایان این دو طرح بزرگ در پایان شهریورماه ۱۴۰۵، علاوه بر آبیاری بهینه ۷۵۰ هکتار از اراضی، هزینههای تولید کشاورزان به دلیل عدم نیاز به لایروبیهای مکرر کاهش یافته و شاهد پایداری منابع آب و خاک در یکی از قطبهای مهم کشاورزی خوزستان خواهیم بود.