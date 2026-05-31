مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش شهدا در حفظ امنیت و اقتدار کشور، از ایثار و جان‌فشانی شهید «محمدرضا صالح‌نژاد» تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی در سفر به شهرستان گچساران با خانواده شهید جنگ تحمیلی«محمدرضا صالح‌نژاد» که پس از اخذ دیپلم به خدمت سربازی رفته بود دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این دیدار با تسلیت و ابراز همدردی با خانواده این شهید والامقام، گفت: فقدان فرزند برای هر خانواده‌ای دشوار و جان‌سوز است، اما در کنار این اندوه بزرگ، احساس غرور نسبت به انتخاب مسیر ایثار و فداکاری توسط این شهید عزیز نیز وجود دارد.

وی با تجلیل از ایثار و جان‌فشانی شهید محمدرضا صالح‌نژاد در دفاع از میهن اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا را نماد صبر، استقامت و ازخودگذشتگی دانست و افزود: خانه شهدا سرشار از معنویت، ایمان و عشق به ارزش‌های الهی است و ما وظیفه داریم قدردان ایثارگری‌های این عزیزان باشیم.

رضایی همچنین از صبر و استقامت پدر و مادر این شهید دانش‌آموز قدردانی کرد و گفت: تربیت فرزندانی ایثارگر و فداکار، نشان‌دهنده ایمان، تربیت صحیح و روح بلند خانواده‌های شهداست و ما به وجود چنین خانواده‌هایی افتخار می‌کنیم.

پدر شهید والامقام «محمدرضا صالح‌نژاد» این دیدار را نشانه‌ای از تکریم فرهنگ ایثار و شهادت و توجه به خانواده‌های معظم شهدا دانست و از اهتمام مجموعه آموزش و پرورش استان در پاسداشت یاد و خاطره شهیدان قدردانی کرد.