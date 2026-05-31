به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از مشاهدات و بازدیدهای استانی و نیز دریافت پیام‌های ایثارگران، نشستی با معاونان و مدیران حقوقی و امور مجلس، تعاون و امور اجتماعی و توسعه و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار و در این جلسه بر اصلاح روندها و اجرای طرح‌های معادل‌سازی تاکید کرد.

اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران در بخش مربوط به قانون حالت اشتغال و نیز تفکیک و واریز حقوق شهید به حساب ذینفع در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاونان و مدیران تخصصی بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف شدند موضوع را به شکل جدی پیگیری و پیشنهادهای اجرایی و اصلاحی را با فوریت ارائه کنند.