خبر اعزام سالانه ۳۰۰۰ سرباز معلم به کلاس‌های درس مناطق محروم، اگرچه نویدبخش گشایشی بزرگ در تأمین نیروی انسانی است، اما زوایایی دارد که پیش از تبدیل شدن به نسخه‌ای دائمی، شایستهٔ واکاوی و اصلاح مسیر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به‌تازگی اعلام کرده است: «آن دسته از سربازانی که مدرک کارشناسی و بالاتر داشته و علاقه‌مند به شغل معلمی هستند، با آموزش‌های بدو خدمتی که به آنها می‌دهیم، در مناطقی که تأمین معلم میسر نیست، از این افراد استفاده می‌کنیم.» این جملات، اگرچه در نگاه اول یک راهکار عمل‌گرایانه برای چالش کمبود معلم به نظر می‌رسد، اما وقتی دقیق‌تر می‌شویم، تصویر پیچیده‌تری از فرصت‌ها و چالش‌ها نمایان می‌شود.

گشایشی که نباید مقطعی بماند

نمی‌توان منکر دستاورد مثبت این طرح شد: در شرایطی که برخی مدارس حاشیه‌ای و روستایی با کمبود شدید معلم مواجه‌اند، اعزام یک سرباز دارای تحصیلات دانشگاهی می‌تواند چراغ کلاس را روشن نگه دارد. این اقدام، حداقل از تعطیلی کامل درس و محرومیت مطلق دانش‌آموزان جلوگیری می‌کند. با این حال، پرسش اینجاست که آیا «جلوگیری از تعطیلی کلاس» با «ارائهٔ آموزش باکیفیت» یکی است؟ تجربه نشان می‌دهد صِرف داشتن مدرک کارشناسی، تضمینی برای مهارت تدریس نیست. سربازی که شاید رشتهٔ تحصیلی‌اش هیچ سنخیتی با درسی که باید تدریس کند نداشته باشد، نیازمند چیزی فراتر از «آموزش بدو خدمت» است.

دغدغه کیفیت آموزش

منتقدان این طرح، نگرانی در مورد افت کیفیت آموزشی دارند. دانش‌آموزی که در سنین حساس ابتدایی یا متوسطه اول قرار دارد، به معلمی نیاز دارد که با ظرافت‌های روش‌های نوین تدریس و مدیریت کلاس آشنا باشد. در حالی که سرباز معلم، تنها یک دورهٔ فشردهٔ کوتاه‌مدت را پشت سر می‌گذارد و ممکن است به محض کسب اندکی تجربه، خدمتش به پایان برسد. این آمد و شد مداوم نیروها، کلاس درس را تبدیل به ایستگاهی موقت می‌کند که هر سال یک مهمان تازه دارد؛ مهمانی که هنوز اسم بچه‌ها را یاد نگرفته، باید چمدانش را ببندد و برود.

بلاتکلیفی‌ای که حل شد، اما برای همیشه؟

یکی از نقاط قوت طرح، حل مشکل «کارت پایان خدمت» دانشجومعلمان است. سال‌هاست این قشر، پس از پایان تعهد خدمت، درگیر دریافت کارت معافیت موقت «زمان صلح» بودند و عملاً از حقوق کامل یک معلم بی‌بهره می‌ماندند. حالا با توافق انجام‌شده با سپاه پاسداران، قرار است با گذراندن یک دورهٔ ۴۵ روزه، کارت پایان خدمت کامل دریافت کنند. این یک گام رو به جلوست و جای تقدیر دارد. اما تجربهٔ سال گذشته که به‌دلیل عدم پیش‌بینی محل آموزش، بسیاری از معلمان بلاتکلیف ماندند، نشان می‌دهد که این طرح روی کاغذ بسیار عالی است و اجرای دقیق آن، شرط اصلی موفقیت است. اگر وعدهٔ تابستان ۱۴۰۵ هم تحت تأثیر کمبود زیرساخت یا رویداد‌های پیش‌بینی‌نشده قرار بگیرد، اعتماد معلمان جوانی که چشم‌انتظار تعیین تکلیف هستند، خدشه‌دار خواهد شد.

درس جنگ نرم، نعمتی که قدرش باید دانست

گنجاندن آموزش‌های «جنگ نرم» و «سواد رسانه‌ای» در دوره‌های آموزشی سرباز معلم‌ها، ایده‌ای ستودنی و آینده‌نگرانه است. در روزگاری که دانش‌آموزان با سیل اطلاعات درست و نادرست روبه‌رو هستند، داشتن معلمی که بتواند آنها را به مهارت تفکر نقاد مجهز کند، یک ضرورت است. اما این بخش نیز در گرو کیفیت آموزش اساتید و محتوای دوره‌هاست؛ در غیر این صورت، صرفاً به یک واحد درسی تشریفاتی تبدیل خواهد شد.

به شرط اصلاح و واقع‌بینی

طرح سرباز معلم، به‌خودی‌خود یک راهکار مقطعی برای یک بحران ساختاری است که نباید به مسیری دائمی برای تأمین معلم تبدیل شود. نظام آموزشی به سرمایه‌گذاری بلندمدت و استخدام رسمی معلمان متخصص و آموزش‌دیده نیاز دارد، نه تکیه بر نیروی موقت دو-سه ساله. به همین دلیل، بهتر است وزارت آموزش و پرورش این طرح را نه به‌عنوان یک سیاست قطعی، بلکه به‌عنوان یک مسکّنِ اورژانسی ببیند و هم‌زمان، جذب و پرورش معلمان رسمی را با جدیت دنبال کند.

همچنین می‌توان با اصلاحاتی ساده، کیفیت اجرای همین طرح را نیز بالا برد: افزایش طول دورهٔ کارورزی تدریس، تطبیق دقیق‌تر رشتهٔ تحصیلی سرباز با درس موردنیاز مدرسه، و ایجاد بانک اطلاعاتی از تجربیات موفق سرباز معلم‌ها برای استفادهٔ نفرات بعدی، از جمله پیشنهاد‌هایی است که می‌تواند ضعف‌های فعلی را تا حد زیادی پوشش دهد.

و سخن آخر

در نهایت، طرح سرباز معلم یک انتخاب میان «هیچ» و «یک فرصت نسبی» است. قضاوت نهایی در مورد موفقیت آن، نه به بیانیه‌های رسمی، که به بازخورد واقعی دانش‌آموزان، مدیران مدارس مناطق محروم و نتایج تحصیلی آنان بستگی خواهد داشت.

گزارش از میثم پوراعظم