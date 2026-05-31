پخش زنده
امروز: -
دویستوپنجاهوپنجمین فراخوان مشارکت در اکتساب فناوری برای طراحی پابند فوقارتجاعی با هدف کاهش ارتعاشات خطوط ریلی، با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دویستوپنجاهوپنجمین فراخوان مشارکت در اکتساب فناوری طرحی با عنوان «طراحی پابند فوق ارتجاعی جهت کاهش ارتعشات خطوط ریلی» با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک شرکت دانشبنیان منتشر شد.
در سامانههای روسازی خطوط ریلی، اجزای اتصالدهنده ریل به تراورس، نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری هندسی خط و کنترل نیروهای دینامیکی ناشی از عبور قطار دارند. در بسیاری از خطوط، استفاده از گیرههای فلزی متداول اگرچه الزامات اولیه تثبیت ریل را فراهم میکند، اما در برابر ارتعاشات پیوسته، بارهای متناوب و الزامات سختگیرانه خطوط شهری پیشرفته با محدودیتهایی مواجه است. این محدودیتها میتواند به افزایش انتقال ارتعاش به بستر مسیر، انتشار بیشتر صوت در محیط و کاهش دوام عملکردی مجموعه اتصال منجر شود.
سامانه ونگارد به عنوان یک راهکار پیشرفته در روسازی ریلی با بهرهگیری از طراحی فوقارتجاعی و استفاده از لایههای الاستومری مهندسیشده، قابلیت بالاتری در میرایی ارتعاشات و کاهش انتشار صوت فراهم و امکان کاهش قابلتوجه سطح نویز (در حدود ۱۲ تا ۲۰ دسیبل) را ایجاد میکند. چنین ویژگیهایی در خطوط مترو و مسیرهای عبوری از محدودههای شهری حساس، بهویژه مناطق مجاور بافتهای تاریخی یا سازههای ارزشمند، اهمیت ویژهای دارد.
در این طرح از مجری انتظار میرود طراحی و ساخت سازه گیره ریلی نوع ونگارد و ساخت پد الاستومری توسعه داده شود. خروجیهای کمی مورد انتظار شامل دستیابی به فنریت در بازه ۵ تا ۷ کیلونیوتن بر میلیمتر، مقاومت کششی بیش از ۹ کیلونیوتن، قابلیت تطبیق جانبی در حدود ۲۰ میلیمتر و قابلیت عملکرد در دامنه دمایی منفی ۲۰ تا مثبت ۵۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. همچنین عملکرد سامانه تولیدشده براساس الزامات استاندارد EN۱۳۴۸۱، ارزیابی و انطباق آن با معیارهای عملکردی مورد نیاز خطوط ریلی تأیید خواهد شد.
شرکت در این فراخوان پژوهشی و ارائه پروپوزال در قالب گروهی، شرکتی و سازمانی مجاز است. پروپوزالی که بیشترین تناسب را با الزامات این نیاز پژوهشی داشته باشد، انتخاب و به عنوان مجری به شرکت دانشبنیان متقاضی معرفی خواهد شد.