رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور : ۸۰ درصد اسناد مالکیت‌ واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی کشور صادر شده است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ،️ حسن بابایی در سفر به گرمسار گفت : هزار ۸۰ شهرک صنعتی در کشور وجود دارد که تاکنون ۸۰ درصد اسناد مالکیتی و تثبیتی واحد‌های این شهرک های صنعتی صادر شده است .

معاون قوه قضائیه همچنین افزود : صدور اسناد تثبیت مالکیتی صنعتی در ۴۸ منطقه ویژه اقتصادی و ۱۸ منطقه آزاد کشور هم در حال اجراست .

وی اعطای اسناد مالکیتی ثبتی برای واحد‌های صنعتی و تولیدی را یکی از طرح های مهم اقتصادی قوه قضاییه برشمرد و گفت : اعطای سند‌های مالکیتی به منطقه اقتصادی و واحد‌های صنعتی دارای پروانه به عنوان یکی از شرط‌های مهم اعطای اسناد مالکیتی و ثبتی است .

بابایی گفت : از نکات مهم این اسناد مالکیتی و صنعتی موضوع اتکای این اسناد در قالب وثیقه و تضامین بانکی برای واحد‌های صنعتی است و این اسناد قابل اعتماد برای سیستم بانکی است.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور همچنین از صدور ۹ میلیون و ۵۰۰ سند تک برگی از ۳ سوم خرداد سال ۱۴۰۳ تاکنون خبر داد و گفت : یکی از برنامه های مهم این سازمان ، آغاز به کار سامانه ثبت ادعا برای مردم در قالب قانون ماده ۱۰ است که این طح برای کاهش مراجعه مردم و تسریع در ارائه اسناد انجام می شود.