به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ثبت‌نام مرحله دوم آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۹ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شد و تا ۱۱ خردادماه ادامه دارد.

بر این اساس، تمام داوطلبان جامانده و همچنین افرادی که پیش‌تر ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام جدید یا ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

همچنین امکان تغییر حوزه امتحانی، رشته و گروه آزمایشی نیز فراهم شده است و داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در بازه ۹ تا ۱۱ خردادماه تغییرات موردنظر خود را اعمال کنند.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ نیز در روز‌های ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.