آخرین مهلت ثبتنام مجدد برای بازماندگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ فردا ۱۱ خرداد می باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ثبتنام مرحله دوم آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۹ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شد و تا ۱۱ خردادماه ادامه دارد.
بر این اساس، تمام داوطلبان جامانده و همچنین افرادی که پیشتر ثبتنام کردهاند، میتوانند نسبت به ثبتنام جدید یا ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
همچنین امکان تغییر حوزه امتحانی، رشته و گروه آزمایشی نیز فراهم شده است و داوطلبانی که قبلاً ثبتنام کردهاند، میتوانند در بازه ۹ تا ۱۱ خردادماه تغییرات موردنظر خود را اعمال کنند.
آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ نیز در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.