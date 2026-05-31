وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم گفت: شهید رئیسی هیچ‌گاه حاضر نبود برای کسب محبوبیت یا موفقیت سیاسی از اصول اخلاقی، تقوا و منافع ملی عبور کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم، در دومین همایش «حکمرانی حکمی شهید آیت‌الله رئیسی» که صبح امروز از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل فرهنگستان هنر برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای خدمت، اظهار کرد: توفیق داشتم در دوره مسئولیت با شهید آیت‌الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت حشر و نشر داشته باشم و از نزدیک منش و سلوک مدیریتی آنان را مشاهده کنم.

وی با اشاره به سخن معروف شهید سپهبد قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه «باید شهیدگونه زندگی کرد تا شهادت نصیب انسان شود»، گفت: همه اعضای تیم شهدای خدمت، زندگی، رفتار و منش شهیدگونه داشتند و همین سبک زندگی بود که آنان را به مقام شهادت رساند.

زلفی‌گل با توصیف شخصیت رئیس‌جمهور شهید اظهار کرد: شهید رئیسی یک انسان مؤمن، متقی، مدیر و خدمتگزار واقعی مردم بود. من بار‌ها از تعبیری برای ایشان استفاده کرده‌ام که امروز نیز آن را تکرار می‌کنم؛ شهید رئیسی یک «پهلوان سیاسی» بود.

وی در تشریح این تعبیر گفت: در فرهنگ ایرانی و اسلامی، پهلوانی با قهرمانی تفاوت دارد. در بسیاری از فرهنگ‌ها، هدف صرفاً پیروزی است و گاه برای رسیدن به آن از هر ابزاری استفاده می‌شود، اما در فرهنگ ما پهلوان کسی است که ضمن موفقیت، اصول اخلاقی، تقوا، مروت، انصاف و جوانمردی را نیز رعایت کند. شهید رئیسی در عرصه سیاست چنین شخصیتی داشت.

وزیر علوم دولت سیزدهم افزود: در مناظره‌های انتخاباتی و در تمامی مسئولیت‌های اجرایی، هیچ‌گاه مشاهده نشد که ایشان برای کسب رأی، محبوبیت یا موفقیت سیاسی از مرز‌های اخلاق و تقوا عبور کند. او همواره منافع ملی، مصالح مردم و رضایت الهی را بر هر مصلحت سیاسی مقدم می‌دانست.

وی در بیان خاطره‌ای از جلسات دولت گفت: در یکی از جلسات، مصوبه‌ای در حال بررسی بود که تصور می‌کردم تصویب آن می‌تواند به محبوبیت دولت کمک کند. به شهید رئیسی عرض کردم حمایت کنید این مصوبه تصویب شود، زیرا برای دولت مفید است. ایشان در پاسخ جمله‌ای گفتند که برای من درس بزرگی بود. فرمودند: «ما کار انجام نمی‌دهیم که دولت محبوب شود؛ ما کار انجام می‌دهیم که به نفع مردم و نظام باشد.»

زلفی‌گل با اشاره به نگاه شهید رئیسی به حوزه علم و فناوری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی مورد نظر ایشان، حکمرانی علم‌پایه بود. رئیس‌جمهور شهید بار‌ها در جلسات هیئت دولت تأکید می‌کرد که تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر علم باشد.

وی افزود: شهید رئیسی اعتقاد داشت علم به انسان قدرتی فرامکانی، فرازمانی و فراملی می‌بخشد. منابع طبیعی مانند نفت و گاز پایان‌پذیر هستند، اما علم و فناوری منابعی پایان‌ناپذیر برای تولید قدرت، ثروت و خدمت به شمار می‌روند.

وزیر علوم دولت سیزدهم ادامه داد: اگر به دنبال ایرانی مقتدر و جاودان هستیم، این هدف تنها از مسیر علم و فناوری محقق خواهد شد. اقتداری که بر پایه دانش شکل بگیرد، پایدار و ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به تفاوت میان «مزیت‌های نسبی» و «مزیت‌های ایجادی» گفت: بسیاری از دولت‌ها صرفاً بر مزیت‌های نسبی مانند منابع طبیعی و امکانات موجود تکیه می‌کنند، اما شهید رئیسی علاوه بر این ظرفیت‌ها، به مزیت‌های ایجادی نیز توجه ویژه داشت؛ یعنی ظرفیت‌هایی که از طریق تولید علم و فناوری خلق می‌شوند و می‌توانند منابع جدید قدرت و ثروت را برای کشور به ارمغان آورند.

زلفی‌گل تأکید کرد: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های راهبردی و دفاعی به عنوان یک قدرت تأثیرگذار شناخته می‌شود، بخش مهمی از این اقتدار حاصل دستاورد‌های علمی و فناورانه و تلاش دانش‌آموختگان و متخصصان کشور است.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه آموزش عالی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما، حرکت دانشگاه‌ها به سمت آموزش مهارت‌محور و ارتباط مؤثر با صنعت بود. در همین راستا، موضوع پذیرش دانشجویان استادمحور و توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

وزیر علوم دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: در یکی از جلسات در حضور رئیس‌جمهور شهید، پیشنهاد دادیم صنایع، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی در تربیت دانشجویان مشارکت بیشتری داشته باشند. شهید رئیسی از این ایده استقبال کرد و دستور داد سازوکار‌های لازم برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت طراحی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط آغاز به کار دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: زمانی که مسئولیت وزارت علوم را بر عهده گرفتیم، کشور همچنان درگیر پیامد‌های همه‌گیری کرونا بود و بسیاری از دانشگاه‌ها تعطیل یا نیمه‌تعطیل بودند.

زلفی‌گل افزود: شهید رئیسی از همان ابتدا تأکید داشت که دانشگاه‌ها در اولین فرصت ممکن باید فعالیت حضوری خود را از سر بگیرند. ایشان معتقد بود ادامه تعطیلی دانشگاه‌ها به علم، آموزش و آینده جوانان کشور آسیب وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: با وجود مشکلات متعدد زیرساختی و آسیب‌هایی که در دوران تعطیلی به برخی مراکز آموزشی و خوابگاه‌ها وارد شده بود، رئیس‌جمهور شهید با جدیت پیگیر بازگشایی دانشگاه‌ها بود و این موضوع را از اولویت‌های مهم دولت می‌دانست.

وزیر علوم دولت سیزدهم همچنین به برخی دستاورد‌های حوزه آموزش عالی اشاره کرد و گفت: در این دوره، برنامه‌های متعددی برای ارتقای مرجعیت علمی کشور، توسعه مجلات علمی بین‌المللی، حمایت از پژوهشگران، تقویت آزمایشگاه‌ها و جذب نخبگان اجرایی شد که بخشی از آنها به ثمر نشست و بخشی دیگر نیازمند استمرار و پیگیری در سال‌های آینده است.

وی از تدوین کتاب «مرجعیت علمی؛ از ایده تا پدیده» خبر داد و گفت: در این اثر تلاش شده است تجربیات، سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با ارتقای جایگاه علمی کشور و مسیر‌های پیش روی نظام آموزش عالی تبیین شود.

زلفی‌گل در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به فناوری‌های نوظهور و حوزه‌های راهبردی علمی اظهار کرد: برای حفظ و ارتقای اقتدار ملی، باید از ظرفیت انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها، پژوهشگران و دانشجویان در شناسایی اولویت‌های آینده کشور استفاده شود و حمایت از تحقیقات راهبردی و فناوری‌های پیشرفته با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: اقتداری که امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف از آن برخوردار است، ریشه در علم، فناوری و سرمایه انسانی دارد و استمرار این مسیر نیازمند توجه ویژه به دانشگاه‌ها، پژوهش و نوآوری خواهد بود.