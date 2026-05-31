به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع وقف در فرهنگ اسلامی و نقش آن در رفع نیاز‌های جامعه، اظهار داشت: اوقاف و موقوفات از ظرفیت‌های مهم و ماندگار استان بوشهر هستند که می‌توانند در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، قرآنی و خدمات‌رسانی عمومی نقش مؤثری ایفا کنند.

حجت الاسلام محمدرضا اسماعیل پور با بیان اینکه تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی با اداره کل اوقاف می‌تواند زمینه‌ساز اجرای بهتر نیات واقفان خیراندیش و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم باشد، افزود: حفظ و احیای موقوفات، یکی از مأموریت‌های اصلی اوقاف است و این مهم با همراهی و حمایت مجموعه مدیریت استان با جدیت دنبال می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هم با قدردانی از اقدامات و برنامه‌های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بر اهمیت نقش وقف در تقویت سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و آمادگی استانداری را برای حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های اوقاف اعلام داشت.