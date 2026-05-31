فعالان مشاغل خانگی در آذربایجان غربی با مشکلات متعددی از جمله عدم دسترسی به بازار فروش و حمایت ناکافی روبرو هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، علی دهقانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی گفت: بزرگ‌ترین مانع پیش روی فعالان مشاغل خانگی در این استان، فقدان بازار فروش مناسب است. عدم وجود بازارچه‌های دائمی و کمبود اعتبار برای برپایی بازارچه‌های موقت، باعث شده که با وجود برگزاری نمایشگاه‌های دوره‌ای، فروش محصولات همچنان با دشواری مواجه باشد.





آمار‌های جدید از اشتغال‌زایی در سال ۱۴۰۴

علی دهقانی به عملکرد این اداره کل از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون اشاره کرد:

صدور مجوز: تاکنون ۱۳ هزار و ۵۷۰ فقره مجوز برای مشاغل خانگی در استان صادر شده است.

اشتغال‌زایی: با پرداخت تسهیلات به ۱۵۴۶ طرح، مبلغ ۲۲۵۵ میلیارد ریال به چرخه اقتصاد تزریق شده که منجر به ایجاد ۲۱۰۴ شغل جدید گردیده است.

نظارت بر تسهیلات: برای اطمینان از هزینه‌شدن صحیح پول‌ها و تبدیل آنها به اشتغال، نظارت‌های پیشینی و پسینی انجام می‌شود. در صورت مشاهده تخلف، موضوع به بانک عامل معرفی خواهد شد.





درخواست از شهرداری‌ها برای اختصاص مکان

دهقانی توضیح داد که طبق ماده ۱۱ قانون مشاغل خانگی، شهرداری‌ها موظف به تخصیص مکان برای بازارچه‌های دائمی و موقت هستند. اگرچه جلسات متعددی در استانداری، فرمانداری و اداره کل کار برگزار شده است، اما متأسفانه هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. با این حال، از ظرفیت فرهنگسرا‌ها و ادارات برای برگزاری نمایشگاه‌های موقت استفاده می‌شود.





طرح ملی «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار»

در پایان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» را از سوم خرداد ماه در سطح کشور اجرا کرده است. بر اساس این طرح، قرار است هر ماه در تمام شهر‌های کشور، از جمله آذربایجان غربی، نمایشگاه‌های فروش محصولات مشاغل خانگی برگزار شود تا دست فروشندگان بازتر شود.