۹ ساختمان با وضعیت بحرانی در شیراز شناسایی شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،هادی عیدیپور رئیس سازمان آتشنشانی شیراز گفت : تا کنون ۱۰۰ ساختمان ارزیابی ایمنی انجام شده است و از این تعداد ۹ ساختمان (شامل پاساژهای بهار، کویتی، انتظاری، پیروزی، کاخ نور، مسعود و و مهمانپذیرهای سعدی، سپید، دریا) در وضعیت بحرانی قرار دارند.
به گفته وی در چهار سال اخیر ۷ ایستگاه جدید افتتاح شده و با تکمیل ۲ ایستگاه دیگر تا پایان سال، تعداد ایستگاههای فعال شیراز به ۲۹ ایستگاه میرسد. خرید تجهیزات و ماشین آلات در سازمان نیز رشد ۱۰ برابری داشته و نردبان ۵۶ متری ویژه عملیات در ساختمانهای بلندمرتبه خریداری شده است.