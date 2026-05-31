۲۰ نفر به مرحله پایانی چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری راه یافتند.

راهیابی ۲۰ نفر به مرحله پایانی جشنواره ملی مشاعره رضوی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: ۱۲ نفر از این افراد بالای ۲۶ سال هستند و هشت نفر دیگر در رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال قرار دارند.

فرجی افزود: راه یافتگان از استان‌های قم، اصفهان، اردبیل، خراسان رضوی، تهران، بوشهر و چهارمحال و بختیاری هستند.

به گفته وی با توجه به فصل امتحانات دانش‌آموزی و دانشجویی پیش بینی می شود زمان برگزاری مرحله پایانی جشنواره ملی دو سالانه مشاعره رضوی بصورت حضوری برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی از جمله برنامه‌های بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) است که با شعار «ایرانِ امام رضا (ع)» به میزبانی چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است.