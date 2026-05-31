عجبشیر صدرنشین کشت و تولید سیبزمینی در آذربایجانشرقی
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: شهرستان عجب شیر در زمینه اراضی زیرکشت و میزان تولید محصول سیب زمینی رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است.
جلال رحیمزاده آذربایجان شرقی را قطب تولید سیبزمینی با پیشبینی برداشت ۳۷۸ هزار تن محصول طی امسال اعلام و اظهار کرد: امسال سطح برنامه الگوی کشت سیبزمینی در استان ۹ هزار هکتار است که از این میزان ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از اواخر اسفند ماه و اوایل فصل بهار در شهرستانهای عجبشیر و بناب با استفاده از آب سبز بهاری کشت شده و مابقی نیز در سطح ۶ هزار و ۸۵۰ هکتار در شهرستانهای سراب، بستانآباد، هشترود و میانه در حال کشت است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان شرقی در تولید سیبزمینی کشور یادآور شد:این محصول در استان به دو صورت تابستانه و پاییزه برداشت میشود و سطح زیرکشت بهاره که محصول آن در تابستان برداشت میشود ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار است که شهرستان عجبشیر با یک هزار و ۳۰۰ هکتار رتبه نخست سطح زیرکشت بهاره با تولید تابستانه را در استان به خود اختصاص داده است.
رحیم زاده ادامه داد: در مناطق مستعد استان به ویژه شهرستان عجبشیر هفت رقم پرمحصول و اصلاح شده شامل ساگیتا، کلومبا، دوناتا، جلی، اسپریت، رانومی و آگریا با بهرهگیری از سامانههای نوین آبیاری نوارتیپ کشت شده که نقش موثری در افزایش بهرهوری آب و ارتقای عملکرد تولید داشته است و بر اساس برآوردهای انجام شده از سطح افزون بر ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار مزارع زیرکشت سیبزمینی بهاره در استان، پیشبینی میشود بیش از ۹۰ هزار و ۳۰۰ تن محصول برداشت شود.
وی سیبزمینی را یکی از محصولات راهبردی در تامین امنیت غذایی، اشتغال و رونق اقتصادی بخش کشاورزی استان عنوان کرد و ادامه داد: شرایط اقلیمی مناسب، استفاده از بذرهای گواهی شده و اصلاح شده، مدیریت علمی مزارع و توسعه روشهای نوین آبیاری از عوامل اصلی موفقیت استان در تولید این محصول است و کشاورزان استان با استفاده از دانش فنی و روشهای نوین گام مهمی در افزایش کیفیت و کمیت تولید سیبزمینی برداشتهاند.
رحیمزاده با تاکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با سیبزمینی گفت: با توجه به ظرفیت بالای تولید این محصول در استان، حضور سرمایهگذاران در حوزه صنایع فرآوری، بستهبندی، سردخانهها و تعاونیهای تخصصی میتواند ضمن جلوگیری از ضایعات و تنظیم بازار، ارزش افزوده قابل توجهی برای بخش کشاورزی استان ایجاد کند.
وی حمایت از زنجیره تولید تا بازاررسانی، توسعه صادرات و ایجاد زیرساختهای نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی را از مهمترین راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از خسارتهای احتمالی به کشاورزان برشمرد.