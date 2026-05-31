یافتههای تازه محققان بهداشت عمومی در دانشگاه هاروارد نشان میدهد برای حفظ سلامت قلب، صرفاً کاهش مصرف پاستا و سیبزمینی یا پیروی از رژیمهای کمچرب راهحل اصلی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از به نقل از اسای، مطالعهای جدید نشان میدهد که تمرکز تغذیه سالم لزوما نباید بر مواردی باشد که از رژیم غذایی حذف میکنیم. در عوض، تأکید باید روی آنچه مصرف میکنید و کیفیت آن مواد باشد.
مطالعهای که تقریباً ۲۰۰ هزار مرد و زن را در ایالات متحده به مدت حدود ۳۰ سال پیگیری کرد، نشان داد که برخی از رژیمهای غذایی کمچرب و کمکربوهیدرات برای سلامت قلب بهتر از سایرین هستند؛ اما کلید اصلی، کیفیت خود غذا بود، نه مقدار کربوهیدرات یا چربی.
این تحقیق که توسط محققان بهداشت عمومی در دانشگاه هاروارد انجام شده است، نشان میدهد که اگر یک رژیم غذایی حاوی غذاهای فرآوری شده و پروتئینها یا چربیهای حیوانی زیادی باشد، یا اگر به طور کلی فاقد سبزیجات، میوهها، غلات کامل، چربیهای سالم یا درشت مغذیهای ضروری باشد، ممکن است در درازمدت به اندازه کافی برای سلامت قلب و عروق مفید نباشد، حتی اگر طبق تعریف کم کربوهیدرات یا کم چرب باشد.
به گفته ژیوان وو، اپیدمیولوژیست هاروارد و رهبر این تحقیق، یافتههای ما نشان میدهد که موضوع صرفا کاهش کربوهیدرات یا چربی نیست، بلکه کیفیت غذاهایی که افراد در رژیم خود انتخاب میکنند، اهمیت دارد. تمرکز صرف بر ترکیبات مواد مغذی و نه کیفیت غذا ممکن است منجر به فواید سلامتی نشود.
شرکتکنندگان در این مطالعه که رژیمهای غذایی سالم و متنوع با درشت مغذیهای کافی داشتند، در مقایسه با افرادی که رژیمهای غذایی فاقد این مواد ضروری داشتند، سطح بالاتری از کلسترول «خوب» در خون خود و همچنین سطح پایینتری از چربیها و نشانگرهای التهابی نشان دادند.
وو توضیح میدهد: این نتایج نشان میدهد که رژیمهای غذایی سالم کمکربوهیدرات و کمچرب ممکن است مسیرهای زیستی مشترکی داشته باشند که سلامت قلب و عروق را بهبود میبخشند.
تمرکز بر کیفیت کلی رژیم غذایی ممکن است به افراد انعطافپذیری بدهد تا الگوهای غذایی را انتخاب کنند که با ترجیحات آنها مطابقت داشته باشد و در عین حال از سلامت قلب نیز حمایت کند.
این یافتهها بر اساس رژیمهای غذایی گزارششده توسط خود شرکتکنندگان است که همگی متخصص سلامت بودند، بنابراین ممکن است آگاهی بیشتری در مورد سلامت و دسترسی بهتری به مراقبتهای بهداشتی نسبت به جمعیت عمومی داشته باشند. این تا حدودی محدودکننده است؛ با این حال، طول دوره پیگیری در این مطالعه چشمگیر است و به بیش از ۵.۲ میلیون نفر در سال میرسد.
این یافتهها به شواهد رو به رشدی میپیوندد که نشان میدهد مصرف کمتر غذاهای فرآوریشده و مصرف بیشتر غلات کامل و سبزیجات بیشتر به طور کلی برای طیف وسیعی از پیامدهای سلامتی بهتر است.
رژیمهای غذایی سختگیرانهای که کالری، کربوهیدرات یا چربی را محاسبه میکنند، ممکن است ضروری نباشند.
یافتهها نشان میدهد که آنچه برای سلامت قلب بیشترین اهمیت را دارد، کیفیت غذاهایی است که مردم میخورند. چه رژیم غذایی کربوهیدرات کمتری داشته باشد و چه چربی کمتر، تأکید بر غذاهای گیاهی، غلات کامل و چربیهای سالم با پیامدهای بهتر قلبی عروقی همراه است.