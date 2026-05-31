به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدامین توکلی‌زاده با اشاره به آمادگی کامل برای برگزاری جشن غدیر گفت: گروه‌های مردمی طی حدود ۹۰ روز گذشته درگیر برنامه‌ریزی و تدارک این رویداد بوده‌اند و اکنون آمادگی لازم برای اجرای اقدامات ضربتی و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم را دارند.

توکلی زاده در جلسه هماهنگی برگزاری جشن غدیر اظهار داشت: جلسات هماهنگی در سطوح مختلف برنامه‌ریزی شده و شورای معاونان، شورای شهرداران و نشست‌های تخصصی عوامل اجرایی برگزار شده و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای بخش‌های مختلف تدوین و ابلاغ شده‌است.

در ادامه این نشست، مصطفی زیبایی‌نژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران نیز از نهایی شدن بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی‌ها خبر داد و گفت: تقسیم کار میان گروه‌های مختلف همانند سال‌های گذشته انجام شده و هماهنگی‌های لازم در جلسات متعدد صورت گرفته است. همچنین شورای شهرداران برای انجام هماهنگی‌های نهایی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در کمیته فرهنگی، موضوعاتی از جمله استیج‌ها، برنامه‌های اجرایی و شعار محوری مراسم در حال جمع‌بندی است. با توجه به همزمانی جشن غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، گروه‌های نقالی و سایر مجموعه‌های فرهنگی نیز در برنامه حضور خواهند داشت و سازمان زیباسازی مسئولیت فضاسازی محیطی را بر عهده خواهد داشت.

زیبایی‌نژاد همچنین از انجام هماهنگی‌های لازم در حوزه حمل‌ونقل عمومی، کنترل ترافیک و خدمات شهری خبر داد و گفت: نیاز‌های مربوط به اتوبوس، ون و تاکسی احصا شده و دستگاه‌های مسئول برای تأمین آنها اقدام خواهند کرد. بخش‌های آتش‌نشانی، مدیریت پسماند و خدمات شهری نیز آمادگی کامل برای پشتیبانی از این رویداد را دارند.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به نقش مناطق و سازمان‌های مختلف شهرداری در اجرای برنامه خاطرنشان کرد: فعالیت پردیس‌های جشن در پنج محور شامل مناطق شهری، ستاد آرمان، موکب‌های محبان‌الرضا (ع)، موکب‌های مردمی همکار با شهرداری و همچنین سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از جمله تاکسیرانی و بهشت زهرا (س) برنامه‌ریزی شده است.