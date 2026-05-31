معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اعلام کرد مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر با مشارکت گسترده گروههای مردمی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدامین توکلیزاده با اشاره به آمادگی کامل برای برگزاری جشن غدیر گفت: گروههای مردمی طی حدود ۹۰ روز گذشته درگیر برنامهریزی و تدارک این رویداد بودهاند و اکنون آمادگی لازم برای اجرای اقدامات ضربتی و برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم را دارند.
توکلی زاده در جلسه هماهنگی برگزاری جشن غدیر اظهار داشت: جلسات هماهنگی در سطوح مختلف برنامهریزی شده و شورای معاونان، شورای شهرداران و نشستهای تخصصی عوامل اجرایی برگزار شده و دستورالعملهای مورد نیاز برای بخشهای مختلف تدوین و ابلاغ شدهاست.
در ادامه این نشست، مصطفی زیبایینژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران نیز از نهایی شدن بخش قابل توجهی از برنامهریزیها خبر داد و گفت: تقسیم کار میان گروههای مختلف همانند سالهای گذشته انجام شده و هماهنگیهای لازم در جلسات متعدد صورت گرفته است. همچنین شورای شهرداران برای انجام هماهنگیهای نهایی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در کمیته فرهنگی، موضوعاتی از جمله استیجها، برنامههای اجرایی و شعار محوری مراسم در حال جمعبندی است. با توجه به همزمانی جشن غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، گروههای نقالی و سایر مجموعههای فرهنگی نیز در برنامه حضور خواهند داشت و سازمان زیباسازی مسئولیت فضاسازی محیطی را بر عهده خواهد داشت.
زیبایینژاد همچنین از انجام هماهنگیهای لازم در حوزه حملونقل عمومی، کنترل ترافیک و خدمات شهری خبر داد و گفت: نیازهای مربوط به اتوبوس، ون و تاکسی احصا شده و دستگاههای مسئول برای تأمین آنها اقدام خواهند کرد. بخشهای آتشنشانی، مدیریت پسماند و خدمات شهری نیز آمادگی کامل برای پشتیبانی از این رویداد را دارند.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به نقش مناطق و سازمانهای مختلف شهرداری در اجرای برنامه خاطرنشان کرد: فعالیت پردیسهای جشن در پنج محور شامل مناطق شهری، ستاد آرمان، موکبهای محبانالرضا (ع)، موکبهای مردمی همکار با شهرداری و همچنین سازمانها و شرکتهای وابسته از جمله تاکسیرانی و بهشت زهرا (س) برنامهریزی شده است.