طرح «بندر بزرگ خلیجفارس» در کانون توجه نهاد ریاستجمهوری قرار گرفت. مدیرکل پیگیریهای ویژه ریاستجمهوری در نشست شورای اداری بنادر خوزستان با تبیین ضرورت عبور از ساختارهای سنتی، تصریح کرد که پیوند میان فناوریهای نوین و مدیریت جهادی، کلید دستیابی به بهرهوری حداکثری و کاهش هزینههای نهایی کالا برای مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد حیدری در جریان سلسله بازدیدهای نظارتی خود از مجتمع بندری امام خمینی و سایر بنادر استان خوزستان، بر ضرورت همافزایی حداکثری برای بازنگری در فرآیندها جهت ارتقای تابآوری اقتصادی کشور تأکید کرد. وی تصریح کرد: آغاز و پیشبردِ پروژه «بندر بزرگ خلیجفارس»، نه تنها یک اولویت راهبردی برای استان، بلکه یک رکن اساسی در چشمانداز دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.
حیدری با اشاره به نقش بیبدیل بندر امام خمینی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، فعالیت شبانهروزی کارکنان این بندر را در شرایط کنونی، تجلی «جهادِ اقتصادی» دانست و آن را پشتوانهای مستحکم برای آرامش روانی جامعه و اقتدار عملیاتی کشور در برابر تحریمها توصیف کرد.
وی در بخش دیگری از سفر خود، با بازدید از بنادر آبادان، اروندکنار و سجافی، ضمن بررسی چالشهای میدانی، دستورات لازم را برای رفع موانع زیرساختی صادر کرد. مدیرکل پیگیریهای ویژه ریاستجمهوری در نشست شورای اداری بنادر استان، با انتقاد از ماندگاری ساختارهای اداری سنتی، بر ضرورت گذار به «ساختارهای مسئلهمحور» تأکید نمود. وی تصریح کرد: «دولت به دنبال جایگزینی روشهای کند و غیرشفاف با فرآیندهای چابک است تا ضمن کاهش هزینههای تمامشده کالا برای مردم، فضایی پویا برای فعالان اقتصادی فراهم شود.»
حیدری همچنین یکپارچهسازی سامانههای گمرکی، استاندارد، بیمه و شبکه بانکی را کلید اصلی ارتقای بهرهوری دانست و افزود: «هدف ما حذف عوامل واسط از زنجیره تأمین است تا فرآیند ورود تا ترخیص کالا به حداکثر سرعت دست یابد.»
وی در پایان این سفر کاری، با تأکید بر اینکه خدمترسانی به مردم وظیفهای راهبردی است، یادآوری کرد که الگوهای مدیریتی در نظام اجرایی کشور باید الهامبخشِ پایداری و استقامت در برابر پیچیدگیها باشد. حیدری اظهار امیدواری کرد که با همگرایی میان دستگاههای اجرایی و تبعیت از تدابیر حکیمانه، مسیر پیشرفت اقتصادی کشور با شتاب بیشتری تداوم یابد.