رئیس پلیس راهور استان یزد: یک دستگاه خودروی پراید که توسط نوجوان ۱۶ ساله و فاقد گواهینامه هدایت میشد، توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ دستوار گفت: تیم گشتی پلیس راهور هنگام کنترل ترافیک و نظارت دقیق بر عبور و مرور شهری، یک دستگاه خودروی پراید را که توسط نوجوان ۱۶ ساله و فاقد گواهینامه هدایت میشد، شناسایی و متوقف کرد.
وی افزود: با توجه به خطرات بسیار جدی رانندگی افراد زیر سن قانونی و فاقد مهارت که میتواند خسارات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد، خودروی مذکور بلافاصله توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
رئیس پلیس راهور استان اظهار داشت: همچنین فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.