دستاوردی دیگر برای مدیریت هوشمند برق و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
متخصصان یک شرکت دانش بنیان درالبرز موفق به طراحی وتولید سامانه ذخیرهساز انرژی مبتنی برباطری شدند محصولی دانشبنیان که با ظرفیت ذخیرهسازی ۲۱۵ کیلوواتساعت، امکان مدیریت هوشمند انرژی و تأمین برق در حالت متصل به شبکه و مستقل از شبکه را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
حسینی مجری طرح گفت: این سامانه با بهرهگیری از باتریهای لیتیوم آهن فسفات و سیستم مدیریت هوشمند انرژی، قابلیت شارژ از طریق شبکه برق و پنلهای خورشیدی را دارد و میتواند در زمان قطعی برق، بدون وقفه محسوس، انرژی مورد نیاز مصرفکنندگان را تأمین کند.
وی با بیان اینکه این محصول با درجه حفاظت IP۵۴ برای استفاده در محیطهای باز طراحی شده و امکان پایش و کنترل لحظهای عملکرد سیستم از طریق نرمافزار اختصاصی را در اختیار کاربران قرار میدهد افزود: این محصول در مجتمعهای مسکونی، مراکز تجاری، واحدهای صنعتی و کارگاهها قابل استفاده است و با قابلیت پیکسایی در ساعات اوج مصرف، میتواند به کاهش فشار بر شبکه برق و افزایش بهرهوری انرژی کمک کند.
حسینی گفت: ۳۵ نخبه این شرکت دانش بنیان درمدت یک سال ونیم این محصول را با هدف مدیریت هوشمند مصرف برق، افزایش پایداری شبکه و بهرهگیری بهینه از انرژیهای تجدیدپذیر طراحی و تولید کردهاند.
این سامانه با ظرفیت ذخیرهسازی ۲۱۵ کیلوواتساعت و توان ۱۱۰ کیلووات، قابلیت فعالیت در هر دو حالت متصل به شبکه (On-Grid) و مستقل از شبکه (Off-Grid) را دارد و میتواند در زمان قطعی برق، انرژی مورد نیاز مشترکان را بدون وقفه محسوس تأمین کند.
این سامانه از باتریهای لیتیوم آهن فسفات (LFP) بهره میبرد که علاوه بر ایمنی بالا، طول عمر قابل توجهی نیز دارند. بر اساس مشخصات فنی این محصول، بازدهی سیستم بیش از ۹۲ درصد بوده و چرخه عمر آن به بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ سیکل شارژ و دشارژ میرسد.
از مهمترین ویژگیهای این سامانه میتوان به قابلیت تزریق توان در حالت متصل و مستقل از شبکه، درجه حفاظت IP۵۴ برای استفاده در محیطهای باز، سیستم مدیریت هوشمند باتری، امکان شارژ از طریق شبکه برق یا پنلهای خورشیدی، قابلیت پیکسایی در ساعات اوج مصرف و امکان توسعه ظرفیت متناسب با نیاز مصرفکنندگان اشاره کرد.
این سامانه همچنین به یک اپلیکیشن اختصاصی مدیریت انرژی مجهز شده است که امکان پایش لحظهای عملکرد تجهیزات، کنترل فرآیندهای شارژ و دشارژ، ثبت و تحلیل دادهها و مدیریت مصرف انرژی را برای کاربران فراهم میکند.. کارشناسان معتقدند استفاده از چنین سامانههایی علاوه بر کاهش هزینههای برق، به افزایش تابآوری شبکه، کاهش اثرات خاموشیها و توسعه استفاده از انرژیهای پاک در کشور کمک خواهد کرد.
با توجه به رشد مصرف برق و ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در حوزه انرژی، توسعه سامانههای ذخیرهساز بومی میتواند نقش مؤثری در تأمین پایدار انرژی و تحقق اهداف صنعت برق کشور ایفا کند.