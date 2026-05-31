دیدار‌های دوستانه تیم‌های ملی؛ پیروزی مکزیک، کره و شکست عربستان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه دیدار‌ها به این شرح است:

جامائیکا ۰ - ۳ نیجریه در ورزشگاه ولی لندن انگلیس

- برای نیجریه الحسن یوسف در دقایق ۳ و ۱ + ۹۰ و ترماس موفی ۵۹ گلزنی کردند.

اسکاتلند ۴ - ۱ کوراسائو در همپدن پارک گلاسگو

- برونو لوکادیا مهاجم سابق تیم پرسپولیس در دقیقه ۳۸ بازی با کارت قرمز مستقیم اخراج شد.

هند ۰ - ۱ زیمبابوه در ورزشگاه ولی لندن انگلیس

اکوادور ۲ - ۱ عربستان در نیوجرزی آمریکا

کره جنوبی ۵ - ۰ ترینیداد و توباگو در یوتا آمریکا

- برای کره جنوبی سون هیونگ مین در دقایق ۴۰، ۴۳ - پنالتی، چو گو سونگ ۶۵ و ۷۷ و هوآنگ هی چان ۷۵ - پنالتی گلزنی کردند.

مکزیک ۱ - ۰ استرالیا (گل: خوآن واسکس در دقیقه ۲۸) در پاسادنای کالیفرنیا

* برنامه - یک شنبه ۱۰ خرداد:

ژاپن - ایسلند در توکیو

سنگاپور - مغولستان در کالانگ

سوئیس - اردن در سن گالن

چک - کوزوو در پراگ

کیپ ورد - صربستان در لیسبون پرتغال

لهستان - اوکراین در فروکلاف

آلمان - فنلاند در ماینتس

آمریکا - سنگال در کارولینای شمالی

* دوشنبه ۱۱ خرداد:

برزیل - پاناما در ریودوژانیرو

بلغارستان - مونته نگرو در پلوفدیف

پاکستان - امید بنگلادش در ماله (جام ۴ جانبه مالدیو)

مالدیو - افغانستان در ماله (جام ۴ جانبه مالدیو)

اسلواکی - مالت در دونایسکا استرادا

ترکیه - مقدونیه شمالی در استانبول

نروژ - سوئد در اسلو

اتریش - تونس در وین

* سه شنبه ۱۲ خرداد:

کلمبیا - کاستاریکا در بوگوتا

کانادا - ازبکستان در ادمونتون