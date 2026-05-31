دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال جهان در راه آماده سازی جام جهانی ۲۰۲۶ پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه دیدارها به این شرح است:
جامائیکا ۰ - ۳ نیجریه در ورزشگاه ولی لندن انگلیس
- برای نیجریه الحسن یوسف در دقایق ۳ و ۱ + ۹۰ و ترماس موفی ۵۹ گلزنی کردند.
اسکاتلند ۴ - ۱ کوراسائو در همپدن پارک گلاسگو
- برونو لوکادیا مهاجم سابق تیم پرسپولیس در دقیقه ۳۸ بازی با کارت قرمز مستقیم اخراج شد.
هند ۰ - ۱ زیمبابوه در ورزشگاه ولی لندن انگلیس
اکوادور ۲ - ۱ عربستان در نیوجرزی آمریکا
کره جنوبی ۵ - ۰ ترینیداد و توباگو در یوتا آمریکا
- برای کره جنوبی سون هیونگ مین در دقایق ۴۰، ۴۳ - پنالتی، چو گو سونگ ۶۵ و ۷۷ و هوآنگ هی چان ۷۵ - پنالتی گلزنی کردند.
مکزیک ۱ - ۰ استرالیا (گل: خوآن واسکس در دقیقه ۲۸) در پاسادنای کالیفرنیا
* برنامه - یک شنبه ۱۰ خرداد:
ژاپن - ایسلند در توکیو
سنگاپور - مغولستان در کالانگ
سوئیس - اردن در سن گالن
چک - کوزوو در پراگ
کیپ ورد - صربستان در لیسبون پرتغال
لهستان - اوکراین در فروکلاف
آلمان - فنلاند در ماینتس
آمریکا - سنگال در کارولینای شمالی
* دوشنبه ۱۱ خرداد:
برزیل - پاناما در ریودوژانیرو
بلغارستان - مونته نگرو در پلوفدیف
پاکستان - امید بنگلادش در ماله (جام ۴ جانبه مالدیو)
مالدیو - افغانستان در ماله (جام ۴ جانبه مالدیو)
اسلواکی - مالت در دونایسکا استرادا
ترکیه - مقدونیه شمالی در استانبول
نروژ - سوئد در اسلو
اتریش - تونس در وین
* سه شنبه ۱۲ خرداد:
کلمبیا - کاستاریکا در بوگوتا
کانادا - ازبکستان در ادمونتون