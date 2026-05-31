پخش زنده
امروز: -
پروژه نصب پنلهای خورشیدی در ساختمان فرمانداری اردبیل که با هدف کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق و بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای دولتی اجرا شده است، اکنون با پیشرفت فیزیکی مطلوب به مرحله نهایی رسیده و طبق زمانبندی مقرر آماده بهرهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در راستای سیاستهای دولت و تأکیدات استاندار اردبیل مبنی بر لزوم مدیریت ناترازی انرژی و حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل از پروژه احداث نیروگاه خورشیدی در ساختمان فرمانداری اردبیل بازدید کرد
در این بازدید که با همراهی فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل انجام شد، روند اجرایی نصب پنلهای خورشیدی در ساختمان فرمانداری مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت. این پروژه که با هدف کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق و بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای دولتی اجرا شده است، اکنون با پیشرفت فیزیکی مطلوب به مرحله نهایی رسیده و طبق زمانبندی مقرر آماده بهرهبرداری است.
عزیز حبیبی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل، در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت اجرای چنین طرحهایی در دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: «با توجه به ناترازی موجود در حوزه انرژی و تأکید ویژه دولت و استاندار محترم بر مدیریت بهینه مصرف، دستگاههای اجرایی باید در خط مقدم این حرکت باشند. که فرمانداری اردبیل با اجرای موفق این طرح، الگوی مناسبی برای سایر ادارات در بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای پاک ارائه داده است.»
وی با تأکید بر اینکه تکمیل این پروژه طبق برنامه زمانبندی نشاندهنده تعهد مجموعه فرمانداری به اصلاح الگوی مصرف است، افزود: «توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نه تنها به کاهش هزینههای جاری دستگاهها کمک میکند، بلکه گامی مؤثر در جهت پایداری شبکه برق استان بهویژه در ایام اوج مصرف خواهد بود.»
فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل نیز در این بازدید با بیان جزئیات اجرایی پروژه، اعلام کرد که با تکمیل و بهرهبرداری کامل از این پنلهای خورشیدی، بخش قابل توجهی از نیاز برق ساختمان فرمانداری از طریق انرژی پاک تأمین خواهد شد و این اقدام در راستای تحقق اهداف کلان استان در مدیریت مصرف انرژی، با جدیت پیگیری شده است.
اجرای این طرح در فرمانداری اردبیل به عنوان یک اقدام پیشرو، نشاندهنده عزم جدی مدیریت اجرایی استان برای مقابله با چالش ناترازی انرژی و ترویج فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانهای اداری است.