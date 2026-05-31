نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه می‌کوشد مخاطبان را با زیبایی‌ها و حکمت‌های نهفته در کلام وحی بیشتر آشنا کند.

جاری با دریا هر روز ساعت ۸:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش و روز بعد ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه تکرار می‌شود.

دوران کودکی، تحصیل، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامی تا پیروزی انقلاب اسلامی موضوع این نمایش است.

پویانمایی بافنده بهار هر روز ساعت ۱۶:۴۵ از شبکه نهال پخش و ساعت ۲۱:۰۰ تکرار می‌شود

این مجموعه قصه خواهر و برادری است که هر شب در پای دار قالی قصه‌ای از فرش و افسانه‌های دنیای رنگ و نقش می‌شنوند.

مجموعه تلویزیونی ضد گلوله هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

این مجموعه در گونه معمایی ـ پلیسی داستان دو افسر پلیس است که می‌کوشند برخی از خطرناک‌ترین مجرمان را دستگیر کنند.