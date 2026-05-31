پدیده نادر «ماه آبی» که هر دو تا سه سال یک‌بار رخ می‌دهد و به معنای طلوع دومین ماه کامل در یک ماه است، امشب ۱۰ خرداد در آسمان قابل مشاهده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از وبگاه سی‌اِن‌اِن، چرخه ماه شامل هشت مرحله است و ۲۹ روز و نیم طول می‌کشد یعنی کمی کوتاه‌تر از طول یک ماه معمولی. به دلیل همین اختلاف، گاهی در طی یک ماه، ماه کامل دوبار دیده می‌شود که به دومین ماه کامل در یک ماه، ماه آبی می‌گویند.

گاهی یک سال می‌تواند دو ماه آبی داشته باشد. در سال ۲۰۱۸ میلادی، ژانویه و مارس هر دو دو ماه کامل داشتند و فوریه هیچ ماه کاملی نداشت. ماه آبی بعدی در سال ۲۰۳۷ میلادی رخ خواهد داد.

نوع دیگری از ماه آبی نیز وجود دارد که ماه آبی فصلی نامیده می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که در یک فصل، چهار ماه کامل (به جای سه ماه) ظاهر شود. در این صورت، سومین ماه کامل را ماه آبی می‌نامند. ماه آبی فصلی بعدی، در ۲۰ مه ۲۰۲۷ میلادی دیده خواهد شد.

ماه آبی، برخلاف نامش، همان رنگ همیشگی خود را دارد: سفیدنقره‌ای یا طلایی. در قرن ۱۶ میلادی از عبارت هر وقت ماه آبی شد برای بیان ناممکن‌بودن کار‌ها استفاده می‌کردند. در سال ۱۹۳۷ میلادی، سال‌نمای مِین فارمرز (Maine Farmer’s Almanac) این نام را برای دومین ماه کامل در یک ماه انتخاب کرد.

اما گاهی ماه واقعاً آبی می‌شود. اگر جَو زمین پر از دود یا غبار ریز باشد، ماه به رنگ آبی دیده می‌شود. آخرین‌بار در سال ۱۸۸۳ میلادی، بعد از فوران آتشفشان کراکاتوآ در اندونزی، مردم ماه آبی را به چشم دیدند.

می‌توانید ماه کامل را یکشنبه‌شب ۱۰ خرداد در آسمان مشاهده کنید. اگر امشب نتوانستید آسمان را رصد کنید، نگران نباشید، ماه کامل یک یا دو شب قبل و بعد از این تاریخ هم تقریباً کامل دیده می‌شود. این رویداد این رویداد همچنین یک ریزماه (micromoon) است، یعنی ماه در دورترین نقطه مدار خود نسبت به زمین قرار دارد.

مدار ماه به دور زمین یک دایره کامل نیست، بنابراین اندازه ظاهری آن در نقاط مختلف مدار حدود ۱۰ درصد تغییر می‌کند. نزدیک‌ترین نقطه به زمین را حضیض و دورترین نقطه را اوج می‌گویند. این ماه آبی در نقطه اوج یا همان دورترین فاصله قرار دارد و حدود ۴۰۶ هزار کیلومتر از زمین فاصله دارد؛ این در حالی است که میانگین فاصله آن حدود ۳۸۴ هزار کیلومتر است. اما این تفاوت ۱۰ درصدی با چشم غیرمسلح چندان به چشم نمی‌آید.

آخرین ماه آبی در سال ۲۰۲۳ میلادی رخ داد. اما آن یکی ریزماه نبود؛ در واقع برعکس، یک اَبَرماه (supermoon) بود که در نزدیک‌ترین فاصله به زمین اتفاق افتاد. در آن زمان، ماه حدود ۳۶۳ هزار کیلومتر با زمین فاصله داشت.

برای قاره‌های آمریکا، آفریقا و اروپا، ماه کامل در شب ۳۰ مه دیده می‌شود. برای استرالیا، نیوزیلند و آسیا، ماه کامل در شب ۳۱ مه/ ۱۰ خرداد به اوج می‌رسد.