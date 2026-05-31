مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، از آغاز رسمی رویه حمل و نقل عبوری خودرو در بندر جاسک خبر داد. در این مرحله که با اخذ مجوز سهماهه گمرک محقق شده، نخستین محمولههای خودرو در این بندر تخلیه و فرآیند ترابری عبوری آنها وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمیدرضا محمدحسینی تختی، مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، با اعلام این خبر اظهار داشت: با پیگیریهای مستمر و رایزنیهای گسترده، موفق به اخذ مجوز موقت سهماهه از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران شدیم که این امر مسیر را برای عملیاتی شدن فرآیند ترابری عبوری خودرو در بندر جاسک هموار کرد.
وی با اشاره به جزئیات نخستین محموله وارداتی افزود: در این مرحله، دو فروند شناور لندینگکرافت حامل خودروهای سبک که از کشور عمان بارگیری شده بودند، در اسکله بندر جاسک پهلوگیری کردند و عملیات تخلیه هر کدام که شامل هشت دستگاه خودرو بود، با موفقیت به پایان رسید.
محمدحسینی تختی با تأکید بر ظرفیتهای منحصربهفرد منطقه مکران در معادلات جدید تجارت دریایی تصریح کرد: با وجود محدودیتها و مشکلات ناشی از فشارهای خارجی، تمام خدمات بندری در جاسک با استانداردهای لازم در حال عرضه است تا خللی در روند تخلیه و بارگیری ایجاد نشود.
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده و موفقیت در این مرحله آزمایشی، انتظار میرود در آینده بسیار نزدیک شاهد ورود محمولههای بیشتری به این بندر باشیم که این امر نهتنها موجب رونق اقتصادی منطقه مکران خواهد شد، بلکه جایگاه بندر جاسک را به عنوان یکی از نقاط کلیدی در زنجیره لجستیک و ترانزیت کشور تثبیت خواهد کرد.
این تحول در حالی رخ میدهد که سازمان راهداری و حملونقل جادهای نیز همزمان با اجرای طرح کلان بهسازی و ایمنسازی کریدورهای دهگانه کشور، به دنبال فراهمسازی بسترهای لازم برای تسهیل حملونقل و ترانزیت ایمن در محورهای مواصلاتی کشور است تا پیوندی پایدار میان بنادر نوین و شریانهای جادهای برقرار گردد.