سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر استمرار فرآیند‌های تولید و واردات خودرو، شایعات پیرامون کمبود مواد اولیه و توقف ثبت سفارش‌های خارجی را تکذیب کرد و از توازن در شبکه عرضه و تقاضا خبر داد.

وزارت صمت: روند تولید و واردات خودرو بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای عزت‌الله زارعی. درباره بازار خودرو و کاهش التهابات قیمتی در روز‌های اخیر افزود: خوشبختانه طی چند روز گذشته شاهد آن هستیم که جهش قیمتی خودرو تا حدودی کاهش یافته است، بخشی از این موضوع به عرضه‌های صورت‌گرفته از سوی خودروسازان و همچنین روند واردات خودرو مرتبط است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها ناشی از روایتگری نادرست و برداشت اشتباه بود، گفت: این تصور ایجاد شده بود که دیگر مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو در اختیار نداریم و در نتیجه خودرو تولید نخواهد شد و با برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

زارعی افزود: اما با عرضه فولاد در بورس و همچنین تأمین منابع ارزی برای واردات قطعات مشخص شد که این روایت صحیح نبوده است.

وی گفت: همچنین در حوزه واردات خودرو‌های خارجی نیز پیش‌تر گفته شده بود که واردات متوقف شده است، در حالی که چنین موضوعی صحت نداشت و واردات متوقف نشده بود.

سخنگوی وزارت صمت افزود: مجموعه اقداماتی که انجام شد، در کنار اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفت، موجب شد جامعه متوجه شود فضای روانی ایجادشده، فضای نادرستی بوده است.