ایران پروژه؛ نخستین رویداد نمایشگاهی کشور پس از جنگ تحمیلی سوم، با حضور مشاور اقتصادی رئیس جمهور در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایشگاه «ایران پروژه» با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، از امروز به مدت دو روز ( دهم و یازدهم خردادماه ) در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود؛ این برنامه، نخستین رویداد نمایشگاهی کشور پس از «جنگ تحمیلی سوم» است.
شرکتهای زیرمجموعه بنیاد مستضعفان در سالن شماره پنج نمایشگاه بینالمللی تهران، تازهترین توانمندیها و ظرفیتهای خود را در حوزههایی از جمله تجهیزات و مشتقات نفت و گاز، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، حملونقل و لجستیک، آب، برق و انرژی، صنعت ساختمان و خدمات فنی و مهندسی، فلزات و فولاد، نساجی و پوشاک، خدمات مالی، کشاورزی و صنایع غذایی به نمایش خواهند گذاشت.
این نمایشگاه با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران برگزار میشود و هدف آن، معرفی ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی کشور و تقویت تعامل میان فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران عنوان شده است.
همچنین در حاشیه این رویداد، مجموعهای از پنلهای تخصصی و نشستهای کارشناسی با حضور مدیران صنعتی، فعالان اقتصادی و صاحبنظران حوزههای مختلف برگزار خواهد شد.