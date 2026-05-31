در جلسه شورای معاونان و مدیران شرکت توانیر که با حضور فریدون همتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، آخرین وضعیت برنامه‌های کمی صنعت برق کشور و راهکار‌های توسعه زیرساختی این صنعت استراتژیک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این جلسه همتی با قدردانی از عملکرد صنعت برق در مواجهه با چالش‌های اخیر، جایگاه این حوزه را در امنیت زیرساختی کشور بی‌بدیل توصیف کرد.

بررسی و تدقیق برنامه‌های کمی صنعت برق با هدف ترسیم نقشه راه توسعه و پایدارسازی شبکه سراسری، چالش‌های پیش‌روی صنعت برق، ضرورت‌های سرمایه‌گذاری و پیگیری برنامه‌های کلان کمی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مصرف، محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها بود.

همتی در این نشست ضمن اشاره به مجاهدت‌های کارکنان و متخصصان صنعت برق در عبور از شرایط دشوار، اظهار داشت: صنعت برق ایران در سال‌های اخیر با وجود فشار‌های اقتصادی و فنی، شاهکاری تاریخی از خود به یادگار گذاشته است. اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته، نه تنها گره‌گشای بسیاری از مشکلات زیرساختی کشور بوده، بلکه با مدیریتی هوشمندانه، مانع از بروز بحران در بخش‌های مولد و خانگی شده است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اولویت‌بندی در ساختار‌های زیرساختی کشور باید با محوریت صنعت برق باشد، افزود: جایگاه برق به عنوان موتور محرک اقتصاد و پیشران تولید، در ساختار زیرساختی کشور جایگاهی ویژه و قابل‌تحسین است. مجلس شورای اسلامی نیز در کنار تمامی ایرانیان عزیز، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر فعالان این صنعت را ارج نهاده و بر حمایت قاطع از برنامه‌های توسعه‌ای توانیر تاکید دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف کمی و کیفی صنعت برق، نیازمند هم‌افزایی بیش از پیش میان قوه مقننه و مجریه است و ما در کمیسیون انرژی، آمادگی کامل برای رفع موانع قانونی و کمک به تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی را داریم.

در این نشست همچنین محمد اله‌داد، مدیرعامل توانیر نیز با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی شبکه و پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای تأمین برق پایدار، بر ضرورت تدقیق برنامه‌ها و استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای بهبود راندمان شبکه برق کشور تأکید کرد.