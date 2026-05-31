به زودی؛
آغاز برنامههای اوقات فراغت کانون پرورش فکری کودکان
برنامههای اوقات فراغت کانون های پرورش فکری کودکان کهگیلویه و بویراحمد امسال در ۱۲ مرکز آغاز میشود.
سلیمان شهبازی افزود: این برنامهها با رویکرد تبدیل تابستان از فصل تعطیلی به دوران رشد و مسئولیتپذیری در حوزههای فرهنگی، هنری، ادبی و علمی برای کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد اجرا و تا پایان تابستان ادامه دارد.
وی ادامه داد: باشگاهها و انجمنهای کتابخوانی نوجوانان با رویکردی نوجوانمحور تشکیل میشود که در آن خود اعضا مسئول برنامهریزی، اجرا و ارزیابی فعالیتها هستند و مربی تنها نقش تسهیلگر را دارد.