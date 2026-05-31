گودرز امرایی گفت: در پی گزارش های رسیده مبنی بر فعالیت های فردی که با توسل به اقدامات متقلبانه و طرح ادعاهای واهی، خود را دارای نفوذ در دستگاه قضایی بروجرد معرفی و از افراد متعدد وجوهی دریافت کرده بود،موضوع در دستور کار سربازان گمنام حفاظت و اطلاعات دادگستری این شهرستان قرار گرفت.



دادستان عمومی و انقلاب بروجرد بیان کرد:پس از تحقیقات قضایی، وقوع جرم از سوی متهم محرز شد و با دستور قضایی لازم، مجرم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و با صدور قرار مناسب مجرم روانه زندان شد.

امرایی با تأکید بر اینکه این فرد هیچ گونه ارتباطی با قضات و کارکنان قضایی نداشته است، گفت: متهم صرفا با ادعاهای کذب و مجعول، خود را در دستگاه قضایی شهرستان بروجرد ذی نفوذ معرفی کرده و به همین بهانه مبالغ قابل توجهی از برخی مراجعان دریافت کرده بود.

وی با هشدار برخورد محکم و بدون اغماض دستگاه قضایی با هر گونه فساد و سوء استفاده از عناوین دستگاه قضایی،از شهروندان‌ خواست در صورت مشاهده ی هرگونه ادعای نفود،مراتب را در اسرع وقت به دادستانی اطلاع دهند.