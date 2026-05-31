به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، محدثی نژاد گفت: پرونده خرید و حمل ۱۵ هزار لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان طبس رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

محدثی نژاد گفت: شعبه همچنین با توجه به ارزش خودرو قاچاق، مبلغ ۱۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود:مأموران نیروی انتظامی طبس هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو تریلی، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.