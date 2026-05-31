وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم گفت: شهید رئیسی ایده‌های حکمرانی اجتماعی را به پدیده‌های اجرایی تبدیل می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، در دومین همایش «حکمرانی حکمی شهید آیت‌الله رئیسی» که صبح امروز از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل فرهنگستان هنر برگزار شد، با اشاره به جایگاه حکمرانی اجتماعی در نظام سیاست‌گذاری کشور،گفت: در ادبیات معاصر علوم سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی، حکمرانی اجتماعی به مجموعه سازوکار‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق آن دولت، نهاد‌های مدنی و مردم در فرآیند شناسایی مسائل، تصمیم‌سازی، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها مشارکت می‌کنند.

وی افزود: کارآمدی حکومت صرفاً به قدرت تصمیم‌گیری وابسته نیست، بلکه به میزان اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی، پاسخگویی و توانایی حل مسائل و مشکلات مردم بستگی دارد. برخلاف رویکرد‌های سنتی که دولت‌ها را تصمیم‌گیرندگانی دور از جامعه تصور می‌کردند، حکمرانی اجتماعی بر این اصل استوار است که مردم نه مخاطبانی منفعل، بلکه بازیگرانی فعال در اداره جامعه هستند.

مرتضوی با بیان اینکه حضور در میان مردم و شنیدن مطالبات آنان، فاصله میان سیاست‌گذاران و جامعه را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: مرحوم آیت‌الله شهید رئیسی در حوزه حکمرانی اجتماعی، ایده‌ها را به پدیده‌های اجرایی تبدیل می‌کرد. ایشان صرفاً یک نظریه‌پرداز حوزوی یا دانشگاهی نبود، بلکه در مقام عمل، مدیری توانمند، صاحب‌نظر و دارای برنامه برای شناسایی و حل نظام مسائل کشور به شمار می‌رفت.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سوابق همکاری خود با شهید رئیسی در قوه قضائیه، آستان قدس رضوی و دولت سیزدهم گفت: سلوک مدیریتی و شیوه حکمرانی اجتماعی آیت‌الله رئیسی منحصر‌به‌فرد و کم‌نظیر بود. ایشان هیچ‌گاه از مدیرانی نبود که در محل کار بنشیند و صرفاً گزارش‌های ارائه شده را مطالعه و تحلیل کند. آیت‌الله رئیسی به تعبیر امروزی‌ها «مرد میدان» بود.

وی در ادامه به تجربه همکاری خود در معاونت اجرایی رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: در نخستین روزی که توفیق حضور در محضر ایشان را به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور داشتم، فرمودند که سفر استانی خوزستان انجام شده و از این پس برنامه‌ریزی سایر سفر‌های استانی را شما انجام دهید. تأکید ایشان این بود که هر هفته به یک استان سفر کنیم.

دکتر مرتضوی افزود: به ایشان عرض کردم ممکن است برخی دستگاه‌ها و وزرا برای چنین برنامه فشرده‌ای آمادگی نداشته باشند، اما ایشان با قاطعیت فرمودند: «من آماده‌ام؛ هرکس آماده نیست در تهران بماند.» همین نگاه باعث شد در حوزه سفر‌های استانی رویکردی متفاوت اتخاذ شود و برنامه‌ها متناسب با مطالبات مردم و دغدغه‌های رئیس‌جمهور طراحی شود.

وی با اشاره به نخستین سفر استانی دولت سیزدهم به خوزستان گفت: در آن مقطع، خوزستان با مسائل متعددی در حوزه آب، برق، انرژی، اشتغال، معیشت و مشکلات اجتماعی روبه‌رو بود. آیت‌الله رئیسی در همان سفر یک‌روزه به گونه‌ای مسائل استان را بررسی و تحلیل کرد که گویی سال‌ها روی مشکلات آن مطالعه کرده است.

وزیر دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: در مدت حدود یک سالی که در معاونت اجرایی در خدمت ایشان بودم، ۳۷ سفر استانی انجام شد. حتی در برخی موارد، پس از بازگشت از یک سفر رسمی، مشاهده می‌کردیم که رئیس‌جمهور بدون اطلاع قبلی و با کمترین تشریفات به نقطه‌ای دیگر از کشور سفر کرده و از نزدیک در جریان مسائل مردم قرار گرفته است.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود به دوران مسئولیتش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: هنگامی که مسئولیت وزارتخانه را بر عهده گرفتم، نخستین توصیه و مطالبه آیت‌الله رئیسی این بود که موضوع کالابرگ الکترونیکی در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

وی افزود: پس از آغاز اجرای طرح، شهید رئیسی نه هفته‌ای یک بار، بلکه چندین بار در هفته روند اجرای آن را پیگیری می‌کرد. دغدغه اصلی ایشان معیشت مردم بود و حتی زمانی که برخی دیدگاه‌های متفاوتی در دولت وجود داشت، تأکید می‌کردند که اجرای قانون باید به صورت کامل و دقیق انجام شود.

وزیر سابق کار ادامه داد: در مدت کوتاهی توانستیم ۶۱ میلیون نفر از جامعه هدف را تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی قرار دهیم و بیش از ۲۳۰ هزار فروشگاه را ساماندهی کنیم؛ به گونه‌ای که هیچ صف و ازدحامی برای دریافت خدمات ایجاد نشد.

وی همچنین با اشاره به اهتمام شهید رئیسی در حوزه اشتغال گفت: یکی از مهم‌ترین شعار‌ها و برنامه‌های ایشان موضوع اشتغال بود. در بازه‌ای حدود دو سال و نیم، بیش از دو و نیم میلیون فرصت شغلی ایجاد شد. بر اساس شاخص اشتغال خالص، سالانه حدود یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شد که این آمار پس از کسر بازنشستگان و دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری محاسبه می‌شود.

دکتر مرتضوی تأکید کرد: آیت‌الله رئیسی همواره دغدغه اقشار نیازمند، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را داشت و رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان را از اولویت‌های اصلی دولت می‌دانست.

وی در بخش پایانی سخنان خود به ویژگی‌های معنوی شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: آیت‌الله رئیسی در کنار توانمندی‌های مدیریتی، دارای دلی آرام، نفسی مطمئنه و ضمیری آگاه بود.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیان خاطره‌ای از سفر به کشور‌های آفریقایی اظهار کرد: در یکی از این سفر‌ها همراه شهید رئیسی، مرحوم حسین امیرعبداللهیان و دکتر عین‌اللهی حضور داشتیم. پس از آنکه هواپیما وارد آسمان مدینه منوره شد و خلبان حرم مطهر پیامبر اکرم (ص) و قبرستان بقیع را معرفی کرد، شهید رئیسی از جای خود برخاست و به سمت پنجره رفت.

وی افزود: ایشان با مشاهده حرم پیامبر (ص) چنان اشک می‌ریخت و منقلب شده بود که تمام وجودش به لرزه افتاده بود. این صحنه جلوه‌ای از عمق معنویت و اخلاص آن شهید بزرگوار بود که در کنار مسئولیت‌های سنگین اجرایی، همواره ارتباطی عمیق با خداوند و اهل‌بیت (ع) داشت.

مرتضوی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت، تأکید کرد: شخصیت شهید رئیسی مجموعه‌ای از عقلانیت، مردم‌داری، کارآمدی، معنویت و اخلاص بود و همین ویژگی‌ها او را به الگویی ممتاز در عرصه حکمرانی اجتماعی تبدیل کرده است.