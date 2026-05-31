به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی آیین اختتامیه مرحله داوری منطقه‌ای کنگره ملی «راسخ» با عنوان «راویان سرو سرخ» به میزبانی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی برگزار شد و طی آن، ۱۲۳ اثر برتر از میان حدود هزار اثر راه‌یافته از ۷ استان کشور، به شرح زیر اعلام شد:

خراسان شمالی: ۳۹ اثر برگزیده، خراسان رضوی: ۲۵ اثر برگزیده، قم: ۲۵ اثر برگزیده، مازندران: ۱۶ اثر برگزیده ، البرز: ۸ اثر برگزیده، گلستان: ۶ اثر برگزیده و سمنان: ۴ اثر برگزیده.

این جشنواره با محوریت روایت هنرمندانه از زندگی و مجاهدت شهدای امدادگر به ایستگاه پایانی خود رسید.

آثار برتر این مرحله، به عنوان سفیران فرهنگی و هنری منطقه به مرحله نهایی و کنگره ملی «راسخ» راه خواهند یافت.

شرکت‌کنندگان در رشته‌هایی از جمله نمایش، سرود، موشن‌گرافی، فیلم کوتاه، کلیپ، پادکست، نقاشی صحنه‌ای و سایر قالب‌های هنری خلاقانه به صورت انفرادی و گروهی شرکت کردند.