معرفی ۱۲۳ اثر برگزیده در اختتامیه کنگره ملی راسخ در بجنورد
آیین اختتامیه مرحله داوری منطقهای کنگره ملی راسخ با عنوان راویان سرو سرخ، در بجنورد برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی آیین اختتامیه مرحله داوری منطقهای کنگره ملی «راسخ» با عنوان «راویان سرو سرخ» به میزبانی جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی برگزار شد و طی آن، ۱۲۳ اثر برتر از میان حدود هزار اثر راهیافته از ۷ استان کشور، به شرح زیر اعلام شد:
خراسان شمالی: ۳۹ اثر برگزیده، خراسان رضوی: ۲۵ اثر برگزیده، قم: ۲۵ اثر برگزیده، مازندران: ۱۶ اثر برگزیده ، البرز: ۸ اثر برگزیده، گلستان: ۶ اثر برگزیده و سمنان: ۴ اثر برگزیده.
این جشنواره با محوریت روایت هنرمندانه از زندگی و مجاهدت شهدای امدادگر به ایستگاه پایانی خود رسید.
آثار برتر این مرحله، به عنوان سفیران فرهنگی و هنری منطقه به مرحله نهایی و کنگره ملی «راسخ» راه خواهند یافت.
شرکتکنندگان در رشتههایی از جمله نمایش، سرود، موشنگرافی، فیلم کوتاه، کلیپ، پادکست، نقاشی صحنهای و سایر قالبهای هنری خلاقانه به صورت انفرادی و گروهی شرکت کردند.
